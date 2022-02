La tournée minérale, un défi impossible pour certains: "Seul un alcoolique sur dix va consulter"

Ce mardi 1er février marque le début de la tournée minérale, cette initiative qui encourage les gens à ne pas boire d'alcool pendant un mois.

Il faut savoir que la Belgique se trouve dans les pays européens dont les habitants consomment le plus d'alcool avec plus de 12 litres par an et par habitant.

"Je bois tout le week-end", admet Chloé, 18 ans. "Ce sont des bières fruitées ou de l'alcool fort comme de l'Eristoff, du Gin ou des boissons dans ce genre". Malgré son jeune âge, Chloé, bien qu'elle ait déjà essayé, n'arrive plus à se passer d'alcool. "Je me suis déjà dit que j'allais arrêter l'alcool mais je n'ai pas réussi."

À partir de quand est-on considéré comme alcoolique ? Selon certains témoins "ce n'est pas parce qu'on boit un verre de vin tous les jours qu'on est alcoolique". Pour Martin de Duve, alcoologue, "à partir du moment où l'on consomme de l'alcool tous les jours et que l'on ne sait plus s'en passer, il y a un risque de dépendance à plus long terme. Peut être que l'alcoolisme est déjà là ou qu'il est en train de s'installer insidieusement."

Dans notre pays, l'usage nocif de l'alcool est responsable d'environ 10.000 décès par an, soit 10,5% des décès. L'alcool est même la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans ainsi que la deuxième cause de mortalité évitable derrière le tabac.

"Il n'y a qu'une personne sur dix qui a un problème avec l'alcool qui va consulter", précise encore Martin de Duve. "Plus on va consulter tôt, plus c'est facile de corriger le tir et retrouver une consommation agréable qui s'inscrit dans un mode de vie sain."

Avec le covid, "la consommation s'est vue augmenter parce qu'il y a plus de stress à la maison et on finit par compenser avec de l'alcool pour se changer les idées le soir. On s'inquiète de cette évolution, on se demande si ça ne va pas avoir un impact à moyen terme sur une augmentation des problématiques de dépendances."