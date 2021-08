La vaccination des 12-17 ans en Flandre se fait "à la vitesse de l'éclair"

(Belga) Plus de 70% des jeunes de 12 à 15 ans et plus de 80% de ceux entre 16 et 17 ans en Flandre ont reçu leur première dose de vaccin, a indiqué samedi la taskforce vaccination. À Bruxelles, le niveau de vaccination est beaucoup plus faible et des efforts seront faits pour sensibiliser ce public-cible à l'école.

"Les chiffres nous ont un peu surpris", a confié Dirk Ramaekers samedi lors de la séance hebdomadaire d'information de la taskforce vaccination. "Nous avions pensé que la vaccination des jeunes pendant les mois d'été serait progressive, mais il est certain qu'en Flandre, cela s'est passé à la vitesse de l'éclair." Le 18 août, 71% des jeunes de 12 à 15 ans en Flandre avaient été vaccinés avec une première dose. Pour ceux de 16 à 17 ans, ce chiffre était de 80%. En Wallonie, le taux de vaccination était respectivement de 47 et 66%, Bruxelles étant à la traîne avec 17 et 30%. "Il est important de protéger la jeunesse, notamment en ce qui concerne la protection intergénérationnelle", insiste Dirk Ramaekers. A Bruxelles, un maximum d'efforts seront déployés pour sensibiliser les écoles, via notamment les centres PMS et l'ONE. La taskforce vaccination espère que cela donnera un coup de boost supplémentaire. (Belga)