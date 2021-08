La vaccination peut-elle provoquer des absences ou retards de règles?

Le vaccin contre le covid 19 continue de poser certaines questions. Vous pouvez les poser via le bouton orange Alertez-nous. Une question nous a été posée par Camille: "Comme beaucoup de mes amies, je n’ai plus mes règles depuis que j’ai été vaccinée. Est-ce lié et dois-je m’inquiéter ? "

Alors, est-ce que le vaccin peut avoir un impact sur les règles ? Lors des essais cliniques, aucun trouble menstruel n’a été observé, et ce pour les 4 vaccins homologués. Mais depuis le début de la vaccination avec Pfizer et Moderna , il y a des femmes qui se sont manifestées et qui ont signalé des changements dans leur cycle. Des retards, des règles plus douloureuses. Pour l’heure aucun lien n’a été établi. L’agence française du médicament a mené une étude et elle considère que c’est de l’ordre du possible, mais cela doit désormais être étudié au niveau européen.

Ce qui est compliqué, c’est qu’il y a tellement de facteurs qui peuvent modifier votre cycle : la fatigue, le manque de sommeil, ou même le stress qu’un vaccin peut provoquer. Lorsque l’on est vacciné, cela provoque par ailleurs une réaction inflammatoire, et ça, ça peut aussi jouer sur le cycle. Pas le vaccin directement mais la réaction inflammatoire. C’est ce que pointent certains experts en tout cas.

Alors si vous constatez un gros retard de règles après un vaccin, que faire ? Les conseils de Renaud Louis, gynécologue : "Premier cas de figure, ce sont les patientes qui sont sous contraception. Si elles ont une petite perturbation de leur cycle, il y a peu de risque de grossesse derrière. Elles peuvent attendre leur cycle suivant pour voir s'il revient de manière normale.

L'autre cas de figure, les patientes qui n'ont bénéficié d'aucune contraception. Là, si au bout d'une semaine elle n'ont toujours pas leurs règles, la première chose à faire c'est un test de grossesse et éventuellement de consulter leur gynécologue si les choses ne se remettent pas en place dans les jours qui suivent."