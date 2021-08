La vaccination toujours efficace face au variant DELTA? La réponse d'Yves Van Laethem

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, faisait sa rentrée sur le plan médiatique et était présent dans le RTL info 19 heures. L'occasion d'évoquer la situation épidémiologique dans notre pays mais plus précisément l'efficacité des vaccins face au variant DELTA.

Pour l'expert, pas de doute à avoir les vaccins "restent efficaces. Ils le sont un peu moins concernant les formes les moins sévères de la pathologie."

Yves Van Laethem admet que les vaccins souffrent aussi face aux formes sévères, avant de pondérer: "on garde de 85 à 90% de bonne protection. La vaccination reste le barrage majeur."

L'infectiologue en veut pour preuve les chiffres des personnes hospitalisées où les non-vaccinés restent majoritaires. "On a une petite progression des vaccinés mais comme la masse des vaccinés devient importante, un certain nombre d'entre eux vont se retrouvez réinfectés malgré tout parce que leur système immunitaire n'a pas bien réagi." Pour le spécialiste, c'est une question de proportionnalité, la Belgique ayant vacciné 90% des + de 65 ans, des personnes à risques, il est normal de trouver plus de personnes vaccinées qui réagissent moins bien.