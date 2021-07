La validité des permis de conduire provisoires va être prolongée: voici les nouvelles dates d'expiration

Suite à plusieurs témoignages reçus via le bouton orange Alertez-nous, notre rédaction avait révélé les très longs délais d'attente pour passer son examen pratique de conduite (lire l'article du 14 juin: "ENORME BOUCHON" pour passer l'examen pratique du permis de conduire en Wallonie et à Bruxelles). "L'été affiche complet partout. Mais on peut encore trouver quelques places de libres fin août ou dans le courant du mois de septembre..." nous déclarait notamment Autosécurité en charge de centres d'examen. En cause: la fermeture des auto-écoles et centres d'examens durant de nombreux mois à cause du Covid qui avait empêché un grand nombre de personnes de pouvoir passer leur examen pratique.

De nombreux détenteurs d'un permis provisoire craignaient dès lors que la date de validité de ce permis expire et qu'ils doivent repasser leur examen théorique. Sensibles à ce problème, les autorités ont décidé une nouvelle fois de prolonger le permis de conduire provisoire.

DATES DE PROLONGATION

- Permis provisoires dont la validité expire après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021 : prolongation jusqu'au 31 décembre 2021.

- Permis provisoires dont la validité expire après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022 : prolongation jusqu'au 31 mars 2022.

Prenez rendez-vous le plus tôt possible

Les ministres recommandent aux candidats au permis pratique de prendre rendez-vous pour l'examen le plus tôt possible afin que les centres d'examen puissent fixer l’agenda au mieux.