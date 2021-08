La variant colombien du covid19 est-il plus dangereux, plus contagieux? L'épidémiologiste Muriel Moser répond aux questions (vidéo)

Un nouveau variant du coronavirus a été détecté. Il s'agit du variant colombien. Muriel Moser, épidémiologiste à l'université libre de Bruxelles (ULB), a répondu aux questions de notre présentateur Antoine Schuurwegen afin que l'on puisse y voir plus clair. Mais les connaissances sur ce variant sont pour l'instant limitées. "Le problème est que l'on ne sait pas grand-chose", a confirmé Muriel Moser en direct sur le plateau du RTLINFO 19H. Le variant, qui a été "décrit en Colombie en janvier 2021", a été classé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un variant d'intérêt et non pas encore comme un variant préoccupant "car on ne sait pas encore s'il est plus contagieux, s'i cause des maladies plus gaves", a ajouté l'épidémiologiste. L'Angleterre, qui a eu quelques cas, dit qu'il ne serait pas plus contagieux. "Il faudra aussi vérifier si les vaccins protègent efficacement contre ce variant".



Que valent les vaccins contre ce variant colombien?

En effet, selon l'experte, on ignore pour l'instant si les vaccins actuels protègent correctement la population contre ce variant. "Tout ce que l'on a observé jusqu'à présent avec l'ensemble des variants c'est que la réponse immunitaire induite par le vaccin protège contre les variants, mais un peu moins bien", décrit l'épidémiologiste. "Les anticorps bloquent un peu moins bien l'entrée des variants dans les cellules. Les cellules tueuses semblent tout aussi efficaces, mais c'est à démontrer évidemment".

Une 3e dose? "C'est trop tôt"

Que penser de la 3e dose que certains préconisent, notamment pour les personnes âgées? "Je pense que c'est un peu prématuré, considère l'épidémiologiste. Je pense qu'il faut surtout vacciner plus de pays dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que pour se protéger contre cette pandémie, il faut 80 à 90% de personnes vaccinées dans le monde".