La victoire d'un malade du cancer du sein contre sa mutuelle: elle refusait de le rembourser parce que c'est un homme (vidéo)

Une décision de justice a été prise concernant les traitements contre le cancer. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Chez les hommes, c’est très rare, mais cela existe. Un homme avait intenté une action en justice parce que sa mutuelle refusait de prendre en charge ses soins. Le tribunal du travail a tranché : homme ou femme, face à un cancer du sein, le traitement doit être remboursé.

Le tribunal du travail de Liège a tranché en faveur d'un patient masculin atteint d'un cancer du sein depuis 2016, qui réclamait à sa mutuelle et à l'Inami que ses soins soient remboursés, a indiqué lundi l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Ce dernier espère que les critères de remboursement seront dorénavant adaptés "de manière structurelle" afin qu'hommes et femmes puissent en bénéficier sans distinction.





La raison? Il est un homme !



"Atteint d’un cancer du sein depuis 2016, le patient n’a reçu aucun remboursement pour son traitement, rapporte notre journaliste Mathieu Langer. La raison ? Il est un homme et selon les critères de l’INAMI, les médicaments prescrits ne sont remboursables que dans le cas d’un cancer du sein chez une femme (pré ou péri ménopausée). La mutuelle refusait donc de rembourser le traitement".



Ce patient a donc intenté une action en justice contre sa mutuelle et l’INAMI et il a obtenu gain de cause. Le tribunal a contraint la mutuelle à intervenir dans le remboursement des médicaments et a octroyé la somme d’un euro symbolique à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (qui soutient le patient).





"L'idéal, ce serait de modifier la législation"



Pauline Loeckx, juriste à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, détaille sa position : "D'autres personnes sont concernées donc l’idéal, ce serait que les personnes ne soient pas à chaque fois contraintes de lancer une procédure longue et coûteuse pour faire valoir leurs droits. L’idéal, ce serait de modifier la législation de manière structurelle, pour que cette situation n’arrive plus. Au niveau de l’Institut, nous avons remis une recommandation pour faire cette modification de manière structurelle".



La cancer du sein touche, en Belgique, moins d’un pourcent de la population masculine.