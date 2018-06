La victoire des Diables a un impact sur notre moral: explications d'un psychothérapeute

Cette victoire de l'équipe nationale a aussi un impact sur notre moral. Quand les diables gagnent, c'est tout un pays qui en profite : nous sommes de meilleure humeur, nous somme splus souriant et cela booste notre productivité ... Quels sont les effets de cette nouvelle positive / La réponse d'un psychothérapeute au micro ce midi de Gauthier Falque et d'Alain Hougardy.

Jean-François Tirifany, psychothérapeute: "D'un point de vue neuroscience, pendant toute la durée du match, notre corps va produire du cortisol et de l'adrénaline. On est vraiment au combat avec les joueurs. Ensuite, une fois que le combat est terminé et qu'on a gagné, le petit cocktail qui se fait au niveau de notre cerveau, plus l'alcool, font que l'on peut se retrouver dans un certain état d'ébriété, dans tous les sens du terme. Le fait à un moment de se retrouver dans un groupe qui nous dépasse, de retrouver cet instinct grégaire, nous fait oublier, ne fut-ce que dans un espace temps limité, nos angoisses, et nous fait ressentir du bonheur".