La vidéo de Sara, adressée aux "merdeux du réveillon à Molenbeek", est devenue virale: "J'ai voulu défendre ma commune"

Sara, la jeune Molenbeekoise et Youtubeuse, à l'origine de la vidéo adressée aux casseurs ayant détruit du mobilier urbain et des magasins de la commune le soir du réveillon du nouvel an, a accordé une interview à RTLINFO. Elle décrit l'objectif qui était le sien, au moment de partager son avis sur les réseaux sociaux.

Attachée à Molenbeek, la future maman n'a pas pu rester silencieuse lorsqu'elle a découvert les dégâts infligés à sa commune, ses habitants et ses commerçants, par de jeunes casseurs le soir du réveillon. "Ça me tenait à cœur de passer un message et de peut-être pouvoir toucher quelques jeunes qui étaient là ce soir-là, explique la jeune femme. Mon but est qu'ils comprennent bien qu'ils ne sont pas les seuls à être impliqués dans cette histoire. Ils sont une bande de délinquants et ont fait payer leur délire à toute une commune et à tous ses citoyens. Et c'est ça que l'on va retenir: les faits d'une petite bande de délinquants, au détriment de la majorité des citoyens qui habitent ici à Molenbeek".

Sara explique néanmoins avoir "beaucoup cogité" avant de s'exprimer publiquement dans sa vidéo, aujourd'hui devenue virale. Mais l'envie de défendre sa commune a pris le pas sur ses hésitations. "J'ai interpellé les auteurs directement car j'étais sous le coup de l'émotion. Mais je voulais leur demander "Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Que c'est à cause de vous que demain, on va prendre la tête à vos parents quand ils vont chercher un boulot? Que ce que vous avez cassé, pillé, ça appartient à vos voisins, aux commerçants de votre quartier? (…) Molenbeek, ce n'est pas ça, ce n'est pas une petite bande de délinquants qui fait Molenbeek. Plusieurs habitants ont envie d'envoyer ce message".