La Ville de Bruxelles portera plainte après la rébellion contre un agent de police

(Belga) La Ville de Bruxelles portera plainte à la suite des blessures subies par un agent de police samedi avenue Houba-de Strooper, a indiqué dimanche le bourgmestre Philippe Close.

L'agent de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a voulu faire une remarque à un homme qui ne portait pas de masque mais cette personne a pris la fuite. Le policier s'est lancé à sa poursuite jusque dans le hall d'entrée d'un immeuble. Il a voulu maîtriser l'individu et a été blessé. "Nous avons des hommes et des femmes qui, tous les jours, sont là pour notre sécurité, pour faire respecter les règles. On peut comprendre que c'est compliqué mais la police est là pour aider. C'est la raison pour laquelle nous allons porter plainte. C'est inacceptable que l'on agresse nos policiers", a dit M. Close interrogé par RTL-TVi. (Belga)