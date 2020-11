La Ville de Bruxelles prend des mesures pour gérer l'affluence rue Neuve et Grand-place

(Belga) La Ville de Bruxelles a annoncé lundi la mise en place d'un dispositif de gestion des flux pour encadrer la réouverture de la rue Neuve et un filtrage aux entrées de la Grand-place. Ces mesures ont été prises au cours d'une réunion lundi matin entre le bourgmestre de la Ville Philippe Close, l'échevine du Tourisme, de la Culture et des Grands événements Delphine Houba, l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain ainsi que des représentants de la police de Bruxelles-Ixelles et de l'ASBL Brussels Major Events (BME).

L'affluence du week-end écoulé sur la Grand-place parée de ses décorations des fêtes de fin d'année a nécessité un encadrement de la police. La Ville a en conséquence décidé lundi de limiter et de filtrer les entrées de la place et de fermer celle-ci en cas de trop grande affluence. Il sera interdit d'y manger, boire et fumer afin que le port du masque puisse être respecté en permanence par tous, y compris lors de la prise de photos devant le sapin. La police veillera au respect de ces mesures. La Ville a également décidé d'anticiper l'affluence attendue rue Neuve, à la suite de la décision du comité de concertation de vendredi de rouvrir les commerces de détail à compter de mardi. La rue sera divisée pour organiser un flux permanent dans les deux sens. Des barrières Nadar, un marquage au sol, des arches sanitaires aux accès et de la signalétique préventive seront mis en place. Ces mesures visent aussi à éviter des attroupements statiques. Des stewards et policiers assureront une gestion des flux, ainsi qu'une limitation de l'accès à la rue Neuve. Ils disposeront pour ce faire d'un système de comptage dynamique en temps réel de la fréquentation, qui diffusera des données aux entrées, ainsi que sur le site de la Ville d'ici la fin de semaine. La Ville procédera à une évaluation quotidienne de la situation, au niveau de la Grand-place et de la rue Neuve, mais aussi des autres artères commerçantes. La police pourra décider de fermer des accès si nécessaire, a-t-elle encore indiqué, appelant tout un chacun au respect des règles sanitaires. (Belga)