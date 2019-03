La Voix des Belges: comment voyez-vous votre médecin généraliste?

Avez-vous un médecin généraliste fixe, un attitré, que vous consultez toujours en premier ? Si oui, alors vous êtes comme près de 9 Belges sur 10.... RTL INFO s'est penché sur vos habitudes en matière de soins de santé. Voici les premiers résultats du troisième volet de l'opération "la Voix des Belges".

Globalement les Belges interrogés, sont ravis de leur médecin. En tout cas, le généraliste. Sur tous les critères soumis aux personnes interrogées, le bulletin est positif. 90% sont satisfaits du temps que leur consacre leur docteur pendant la consultation. Et de la qualité du diagnostic.

Le contexte de début de pénurie de généralistes, en Belgique, ne semble pas affecter les sondés. 90% des Belges sont contents de la distance à parcourir, avant de pouvoir consulter leur généraliste. 80% ne se plaignent pas de devoir patienter parfois plusieurs heures dans la salle d'attente.

Dans cette enquête en ligne, menée par l'agence Ivox. On en apprend aussi sur les habitudes de la population. Une majorité de Belges ne consulte un médecin qu'une seule fois par an. Et 1 sondé sur 10, déclare ne pas aller chez le médecin tous les ans.

Cette enquête a été menée début mars, auprès d'un échantillon de 1000 Belges représentatifs en terme de sexe, d'âge et de région. La marge d'erreur est de 3%.

