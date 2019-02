La Voix des Belges - Pouvoir d'achat: le TOP 20 de vos mesures si vous étiez Premier ministre

Dans le cadre des élections qui se tiendront le dimanche 26 mai prochain, RTL INFO vous donne la parole et place au centre de la campagne vos préoccupations via notre opération "La Voix des Belges" qui va se déployer tout au long des mois à venir, s'intéressant aux thèmes que vous jugez les plus importants. Parmi ceux-ci figurent le pouvoir d'achat. Nous vous avons demandé récemment de proposer vos idées pour gagner plus ou dépenser moins. Des idées de mesures à prendre par nos décideurs politiques. Mais aussi des idées d'actions concrètes à mener soi-même dans son quotidien. Près de 900 idées ont été soumises. Environ 545 ont été publiées, le reste a été écarté car hors propos ou répétitif avec des idées déjà affichées. Vous étiez invités en outre à voter pour les idées que vous souteniez le plus et à leur apporter une cote sur 5. Voici les 10 idées pratiques qui ont recueilli le plus de votes.

Diminuer les frais de notaire pour favoriser l'accès à la propriété pour les jeunes

Par Vincent

806 votes

Cote moyenne: 4,33/5

Réduire les frais d'enregistrement lors de l'achat d'un bien immobilier

Par Cédric

Son argument: "Les frais d'enregistrement sont tout bonnement colossaux. Pour l'achat d'un appartement à 100.000 euros, j'ai du payé 18.000 euro de frais de notaire et d'enregistrement. J'en connais un autre qui a due payer 50.000 euros pour une maison à 350.000 euros"

776 votes

Cote moyenne: 4,37/5

Réduire les frais prohibitifs du transport de l'électricité et des taxes payées à toutes ces sociétés (intercommunales)

Par Philippe

705 votes

Cote moyenne: 4,63/5

Baisser la TVA à 6% sur les produits de première nécessité et du panier dit de la ménagère et du panier dit de la ménagère

Par Sandra

502 votes

Cote moyenne: 4,53/5

Légiférer contre l’obsolescence programmée des électroménagers, audio-video, ordi, etc.

Par Rodolphe

Son argument: "L'obsolescence programmée a pour but d'accélérer le turn-over du matériel et d’inciter à un nouvel achat plus rapidement. Ce qui impacte notre pouvoir d’achat. Exemple: un composant électronique de la machine à laver devient défectueux après 500 cycles, la tablette ralentit après la mise à jour du l’OS. Une législation forte qui plus est européenne mettra une pression significative sur les fabricants, avec remboursement obligatoire en cas de d’obsolescence programmée avérée."

447 votes

Cote moyenne: 4,37/5

Diminution de la fiscalité lors de l'achat ou la vente d'un immeuble. Surtout pour un premier achat

Par Philippe

447 votes

Cote moyenne: 4,26/5

Abaisser la TVA à 6% sur l'électricité

Par Michel

Son argument: "Cette mesure va directement dans la poches des contribuables. Gain direct, cela se sent directement dans le portefeuille"

419 votes

Cote moyenne: 4,53/5

Taxer les travailleurs de la commission européenne de la même façon que les autres travailleurs

Par Stéphanie

Son argument: "Ils jouissent actuellement d’un tas d’avantages: taxes amoindries, pas de TVA, frais médicaux entièrement pris en charge, salaire important, etc. Pourquoi ces travailleurs vivant en Belgique ne participent-ils pas à l’économie et aux finances de l’État belge?"

398 votes

Cote moyenne: 4,7/5

Valoriser le travail en creusant la différence avec les revenus sociaux pour inciter les gens à travailler et récompenser les courageux

Par Caty

337 votes

Cote moyenne: 4,36/5

Actionner des réelles primes pour l'isolation des vieilles habitations

Par Michel

Son argument: "Si les habitations sont bien isolées, forcément les coûts de l'énergie vont diminuer fortement. Bon pour la planète et pour le portefeuille du citoyen. Cela pourrait également doper le travail dans le secteur de la rénovation."

336 votes

Cote moyenne: 4,37/5

Augmenter l'impôt sur les grosses fortune et les empêcher de partir ailleurs avant d'avoir payer leur du a la société

Par Dimitri

307 votes

Cote moyenne: 4,41/5

Moins de taxes sur le travail: cela augmente le pouvoir d'achat et l'état récupère via la TVA

Par Vincent

262 votes

Cote moyenne: 4,36/5

Diminuer la TVA sur les produits alimentaires nécessaires comme le pain, la farine, etc.

Par Carine

267 votes

Cote moyenne: 4,56/5

Taxer les grosses entreprises pollueuses et génératrices de burn-out, promouvoir le passage au modernisme et les énergies renouvelables

Par Patrick

Son argument: "Taxer les entreprises qui trop souvent ne paye pas l'impôt contrairement aux citoyens. Promouvoir le renouvelable car nous n'avons qu'une Terre et il faut la préserver. Des revenus pour tous afin que les gens soient heureux et pas des esclaves toute leur vie. Promouvoir la science et le modernisme pour des solutions meilleures pour tous."

245 votes

Cote moyenne: 4,53/5

Plus de transport en commun dans les zones rurales

Par Christophe

Son argument: "Il est très difficile de se passer de la voiture dans les communes rurales du fait du peu de transports en commun. Il serait intéressant que le pouvoir public investisse dans les bus, train et autre tram plutôt que dans les voitures de société. Il y a une fracture sociale qui se crée entre les citadins et les ruraux. Ces derniers ont des difficultés à se retrouver dans les revendications des gilets verts et craignent beaucoup l'arrivée des taxation en fonction de la distance parcourue. À chaque taxe supplémentaire sur la voiture, ce sont les gens des campagnes qui trinquent le plus."

240 votes

Cote moyenne: 4,36/5

Supprimer la taxe sur le cadastre

Par Christophe

Son argument: "Il est inadmissible d'être taxé annuellement, juste pour avoir le droit de vivre dans une habitation."

237 votes

Cote moyenne: 4,41

Lorsqu'une entreprise réalise du bénéfice, en faire profiter chaque travailleur avec une prime!

Par Nicolas

Son argument: "Si les entreprises qui font du bénéfice rétribuaient une partie à leur travailleurs, ceux-ci se sentiraient valoriser et donneraient le meilleur d'eux-même pour l'entreprise. Au lieu de cela, l'entreprise réalise du bénéfice, la redonne aux actionnaires et licencie du personnel. Le monde à l'envers."

237 votes

Cote moyenne: 4,30/5

Diminuer les prix des fruits et légumes

Par Bob

215 votes

Cote moyenne: 4,44/5

Révision des plafonds d'imposition : moins on gagne, moins on paie

Par Eric

Son argument: "Diminuer la taxation des faibles revenus et augmenter celle sur les hauts revenus. Le but final est de GAGNER des revenus sur les impôts en libérant du pouvoir d'achat sur les bas revenus. Les recettes supplémentaires pourraient financer des mesures pour préserver le climat : les transports publics gratuits par exemple."

203 votes

Cote moyenne: 4,4/5

Augmenter très fortement la TVA pour les produits luxueux par ex. Sur les voitures au delà de 50.000€

Par Véronique

Son argument: "Puisque l'on ne veut pas diminuer la TVA sur l'énergie ou d'autres biens de première nécessité il faut augmenter les taxes sur les produits de luxe tels que voitures, bijoux, maroquinerie hyper luxueux c-à-d à partir d'un certain montant que la majorité des gens ne peuvent se permettre par ex. TVA à 40-45% sur ces biens."

196 votes

Cote moyenne: 4,37