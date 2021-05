La Wallonie basculera dans la phase de vaccination du grand public la semaine prochaine

La Wallonie basculera officiellement dans la phase 2 de sa campagne de vaccination - celle consacrée à la vaccination du grand public - au début de la semaine prochaine, a affirmé la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, mercredi, au cours d'un débat sur le sujet au parlement wallon.



"Aujourd'hui, toutes les invitations ont été envoyées aux 65 ans et plus, la phase concernant les personnes souffrant de comorbidités se termine puisqu'il ne reste plus que 17.000 invitations à envoyer. Nous allons donc basculer dans la phase 2, celle du grand public, partout en Wallonie au début de la semaine prochaine", une phase qui est déjà "largement entamée dans certaines provinces", a assuré la ministre.

Selon cette dernière, 82,8% des Wallons de plus de 65 ans ont désormais reçu au moins une dose de vaccin et c'est également le cas de 53,98% des patients présentant des comorbidités. A la date du 12 mai, 41,78 % des Wallons de plus de 18 ans ont bénéficié d'une première injection et 13,4 % sont complètement vaccinés, ce qui place la Région au-dessus de la moyenne belge, a ajouté la ministre. "Bref, la vaccination avance très bien en Wallonie, avec plus de 206.000 doses administrées semaine passée et une montée en puissance pour atteindre 400.000 doses hebdomadaires en juin", a-t-elle poursuivi en soulignant également la progression de l'adhésion à la vaccination.