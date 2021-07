La Wallonie sous l'eau: "Des crues historiques, du jamais vu!", témoigne Elio Di Rupo

Les ministres wallons, le Directeur du Centre régional de crise et les gouverneurs des provinces de Namur, Liège et Luxembourg se retrouvent ce midi pour une réunion de crise. Ce matin, sur Bel RTL, le Ministre-président de la Région wallonne Elio Di Rupo faisait un point sur la situation dramatique à cause des intempéries qui ont frappé le pays.

Une partie du pays se réveille sous l'eau après les violentes intempéries qui ont touché le pays hier et cette nuit, alors en alerte rouge orage. Les services de secours sont saturés, des personnes ont du être évacuées, d'autres sont tout simplement bloquées à leur domicile avec une partie de leur maison sous les eaux. "Le rapport qui m'a été fait à 6h30 montre que ce sont des crues historiques, du jamais vu!", témoigne le Ministre-président wallon Elio Di Rupo en direct sur Bel RTL ce matin.

"Il y a de très très fortes pluies qui sont encore prévues aujourd'hui et qui vont se déplacer sur un axe plus central du pays. La situation en province de Luxembourg et de Liège est très très compliquée, des évacuations ont eu lieu et sont toujours en cours", continue-t-il d'expliquer avant d'enchaîner: "Ce qui est certain est que cette situation est une calamité nationale ! Tous les services de la Wallonie sont à pied d'oeuvre. Le centre de crise est présent avec ses agents depuis le début", pointe-t-il.

Des intempéries qui vont continuer encore aujourd'hui

Les intempéries ont été particulièrement violentes cette nuit, faisant au moins deux victimes notamment à cause des inondations. "Malheureusement, on compte pour l'instant, 2 victimes. Une confirmée et une toujours disparue", soupire Elio Di Rupo. "Une personne se serait noyé dans sa propre cave... L'autre personne disparue, nous n'avons pas encore d'éléments pour le moment et les recherches sont bien évidemment encore en cours", a-t-il poursuivi.

Aujourd'hui, la situation n'est pas censée se calmer, des intempéries et orages sont encore prévus en Wallonie. "Il y a aussi un risque de débordement à Liège en cours de journée vu le débit de la Meuse", a ajouté le Ministre-président wallon. "On doit maintenant attendre la décrue mais des averses assez intenses toucheront encore le pays aujourd'hui"

Une rencontre entre les gouverneurs des provinces de Liège, Luxembourg et Namur avec le gouvernement wallon ce midi: des mesures de soutien immédiat annoncées

Elio Di Rupo sera présent ce jeudi à 12h30 avec les gouverneurs des provinces de Liège, Luxembourg et Namur, les plus touchées, ainsi que le gouvernement pour tenter de déployer des moyens et mettre en place des dispositifs financiers pour aider les sinistrés et les communes les plus touchées. "Le centre de crise sera aussi présent pour nous faire un rapport complet pour que l'on voit ce que l'on peut faire de plus".

Un dispositif inédit sera même sûrement mis en place afin d'aider les nombreuses communes touchées du pays: "Nous avons décidé de prendre contact avec chaque bourgmestre des communes concernées pour permettre d'avoir des avances financières pour aider tout de suite nos concitoyens qui sont dans des situations dramatiques. Et puis on fera les comptes plus tard lorsque la situation s'améliorera", détaille Elio Di Rupo.

Des moyens supplémentaires seront mis en place "mais surtout, un système financier immédiat pour aider par des avances dans les situations les plus difficiles". Elio Di Rupo et les gouverneurs des provinces touchées seront "en relation avec les bourgmestres de chaque commune concernées et il y en a malheureusement beaucoup", soupire le Ministre-président wallon.

Il a tout de même tenu à saluer le travail des gouverneurs et "de tous les services publics" qui "oeuvrent pour tenter de soulager nos concitoyens sachant que l'eau et le feu sont deux situations horribles".

Le gouvernement wallon mobilisé

Le ministre des Pouvoirs locaux s'est rendu, ce jeudi matin à 8h, au centre de crise de la Province de Liège pour se rendre compte de la situation générale avec la gouverneure au palais provincial de la province.

Le ministre se rendra sur le terrain au sein de la commune de Trooz, durement impactée, accompagné du bourgmestre vers 9h30. Et enfin, le ministre ira auprès des sinistrés de la commune de Rochefort vers 11h.

Pour le Ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, au nom du Gouvernement wallon, sa volonté est d’être le relai avec les communes concernées afin d’examiner comment le Gouvernement wallon peut contribuer à soutenir les personnes et les communes victimes des inondations. Et de faire remonter toutes ces infos au plus vite auprès du Gouvernement qui se réunira avec la cellule de crise de la Région wallonne ce jeudi midi.