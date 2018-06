La Wallonie veut interdire les plastiques jetables dès l'an prochain: fini les pailles dans vos cocktails!

La Wallonie veut interdire tout ce qui est en plastique jetable dans les événements publics et les établissements horeca. Le ministre wallon de l'environnement espère une entrée en vigueur en 2019. La commission européenne, elle, va plus loin, parce qu'il est plus que temps...

Si on ne fait rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poisson dans les océans. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans la mer. La commission européenne veut interdire la vente de produit plastique à usage unique, comme les pailles et les cotons-tiges qui font partie des dix produits qu'on retrouve le plus souvent échoués sur les plages.



De son côté, la Wallonie veut aussi interdire la vaisselle en plastique pour 2019, dans les manifestations publiques comme dans les festivals, les concerts, les fêtes de Wallonie à Namur, le Doudou à Mons ou le 15 août à Liège. Mais cette interdiction toucherait aussi les établissements horeca. Les produits concernés sont les couverts et les assiettes en plastique ou encore des pailles. S'il est rare de se voir proposer des couverts en plastique dans les établissements horeca, il va falloir par contre trouver une alternative aux pailles dans les sodas et autres cocktails...



Cette interdiction irait de pair avec le recyclage de 200.000 tonnes de déchets plastiques wallons. Un appel à projet sera lancé bientôt.



La région bruxelloise applaudit cette initiative wallonne mais rappelle que le territoire bruxellois est trop petit pour avoir sa propre filière de recyclage.



Dernier rappel, l'interdiction de l'utilisation du plastique ressort des Régions mais c'est le fédéral qui peut en interdire la vente.