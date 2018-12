Laura et Sarah travaillent pendant les fêtes et sont à la bourre: cadeaux, tenues… tout n'est pas prêt!

Noël, c'est déjà demain! Et même ce soir pour les plus pressés. Certains sont derrière les fourneaux, d'autres sont en plein sprint pour trouver les derniers cadeaux. Et il y en a aussi qui travaillent durant les fêtes. Difficile alors de prendre de l'avance en termes d'organisation.

Je suis complètement à la bourre parce que je n'ai encore rien prévu!

C'est le cas de Laura et Sarah, que nous avons rencontrées. Elles ont beau travailler dans une galerie marchande, elles sont loin d'être prêtes. En matière de cadeau, Sarah est plutôt bonne élève. "J'ai quasi tout, mais encore deux ou trois cadeaux à réfléchir", confie-t-elle. Pour Laura en revanche, c'est plus compliqué. "C'est une catastrophe, je suis complètement à la bourre parce que je n'ai encore rien prévu! Je n'ai même pas les idées donc ce sera en urgence", explique-t-elle.



Pour ce qui concerne la tenue pour les fêtes, les rôles s'inversent. "La tenue c'est ok! Une petite robe, chill à la maison quoi", lance Laura avec le sourire. "La tenue moi je l'ai pas encore! J'ai envie d'avoir une belle robe étincelante, mais je sais pas du tout", confie pour sa part Sarah en riant, avec une petite touche d'angoisse dans la voix. Heureusement pour elle, Sarah n'a pas à s'occuper du repas. "Je vais chez la famille de mon compagnon. C'est les parents qui organisent", indique-t-elle.





Dans le rush, même ce soir



Travail oblige, Laura et Sarah n'auront même pas le temps de se refaire une beauté avant la soirée, ce qui ne leur pose finalement pas de problème. "On s'en fout!", lance Laura avec bonne humeur. "Nous on travaille jusqu'à 18h, le temps de rentrer à la maison, ça sera vite fait pour moi", ajoute-t-elle. "Honnêtement moi je ne m'en fous pas, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas aller chez le coiffeur ni me faire les ongles, donc… ce sera à la guerre comme à la guerre", conclut Sarah.