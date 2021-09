Laura Hidalgo est la nouvelle présidente nationale des Jeunes MR

(Belga) Laura Hidalgo est officiellement, depuis mercredi soir, la nouvelle présidente nationale des Jeunes MR. Guillaume Soupart et Antoine Loffet sont désormais les vice-présidents de l'organisation de jeunesse politique. Ce trio succède à Laurie Semaille présidente et Annelise Deville vice-Présidente, ont indiqué mercredi soir les Jeunes MR à l'issue des élections internes qui sont déroulées du 7 au 14 septembre derniers.

Celles-ci se sont déroulées en ligne. Outre la présidente et les vice-présidents nationaux, les membres ont également élu les présidents de fédérations (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur & Bruxelles-Capitale) des Jeunes MR et les présidents des trois arrondissements de la Province de Liège (Huy-Waremme, Liège, Verviers). La proclamation des résultats a eu lieu au siège des Jeunes MR situé à l'Avenue de la Toison d'or à Bruxelles. Laura Humblet est la nouvelle présidente de l'Arrondissement de Huy-Waremme; Adrien Undorf préside l'arrondissement de Verviers; Audun Brouns, celui de Liège; Kevin Karena, la fédération régionale de Bruxelles-Capitale; Germain Dalne, la fédération du Brabant wallon; Aurore Goossens, la fédération du Hainaut; Antoine Mahin, la fédération du Luxembourg; Julien Barreau, la fédération de Namur et Victoria Vandeberg, la fédération provinciale de Liège. (Belga)