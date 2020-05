Laurence achète un paquet de masques à 30€ au supermarché et fait la démonstration de leur piètre qualité: "C'est du papier à cigarettes"

Certains commerçants vont imposer le port du masque et cette protection est toujours très recherchée. Des versions jetables sont en vente dans les grandes surfaces mais la qualité laisse parfois à désirer. Comment faire pour savoir si un masque est efficace?

Il y a quelques jours, Laurence est allée acheter des masques en grande surface. La boîte, de cinquante unités, a coûté une trentaine d'euros. Une fois le paquet déballé, Laurence a été surprise de ce qu'elle a découvert. "C'est du papier à cigarettes. Je ne sais pas si vous voyez, on voit vraiment au travers, ça ne ressemble à rien".

"C'étaient des masques anti-poussières"

Sur la boîte, une étiquette a été ajoutée pour spécifier qu'il s'agissait bien de masques chirurgicaux. Mais Laurence a vite compris qu'il ne s'agissait pas de cela. "J'ai fait une petite recherche sur internet, puis j'ai trouvé que c'étaient des masques anti-poussières et non chirurgicaux, qui pouvaient protéger contre un microbe quelconque. C'est scandaleux".

Comment reconnaître un masque de qualité?

Ces masques de piètre qualité, vendus en grande surface, ne sont pas un cas isolé. Les clients reviennent d'ailleurs en acheter en pharmacie, constate Abigaël Hulin: "C'est déjà un masque tout blanc, sans différenciation de couleurs, et puis on voyait vraiment tout à fait au travers. Au niveau de l'épaisseur, on n'est pas très contents de la qualité du masque".

Pour reconnaître un masque de qualité, plusieurs éléments sont à vérifier, détaille la pharmacienne:

- Qu'ils soient de deux couleurs, afin de pouvoir connaître l'intérieur et l'extérieur, quand on le pose et qu'on le met sur le visage.

- Il faut également vérifier qu'il y ait la petite bandelette métallique, qui permet d'ajuster correctement le masque sur le nez.

- L'épaisseur du masque est également importante

"On est toujours pris pour des pigeons"

"On est toujours pris pour des pigeons, et là, une fois de plus. Je ne l'ai pas supporté", estime Laurence, qui a publié sa vidéo sur Facebook. Elle a été vue plus d'1,4 million de fois. La grande surface a remboursé sa boîte de masques.