Laurens Devos s'offre une 2e médaille d'or en tennis de table

(Belga) Laurens Devos a conservé son titre de champion paralympique de tennis de table (classe 9) samedi à Tokyo. Le pongiste belge de 21 ans, numéro un mondial et médaille d'or des Jeux de RIo en 2016, s'est imposé 3 sets à 1 (9-11, 11-6, 11-3, 11-3) samedi en finale face à l'Australien Lin Ma, 3e mondial et champion paralympique en 2008 à Pékin et 2012 à Londres alors qu'il avait encore la nationalité chinoise.

Laurens Devos, qui est également champion du monde et champion d'Europe en titre, apporte à la délégation belge une 5e médaille dans ces Jeux de Tokyo. La 4e avait été décrochée plus tôt dans la journée par un autre pongiste, Florian Van Acker, médaille de bronze en classe 11. Les trois premières avaient été remportées jeudi avec la médaille d'or de Michele George, sur Best of 8, en dressage (Grade V), et les médailles de bronze de Manon Claeys, sur San Dior 2, aussi en dressage (Grade IV) et de Griet Hoet et Annelies Monsieur (pilote) sur le kilomètre contre-la-montre en cyclisme sur piste. (Belga)