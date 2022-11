Laurent Haulotte quitte la direction de la rédaction de RTL info

La collaboration entre RTL Belgium et Laurent Haulotte, News Director chez RTL, se termine ce 30/11/2022. Laurent est arrivé chez nous en 1995 en tant que journaliste freelance de la rédaction télévision et radio. Il deviendra présentateur du journal télévisé de 13h en 1997 et de celui de 19h en 1999. En 2005, il devient rédacteur en chef adjoint en charge des sports, puis Head of Sport, en contribuant à l’élargissement de l’offre sportive de RTL et à la création de la marque RTL Sport. Il quittera la présentation du RTL Info 19h en 2008 pour devenir Directeur de la Rédaction. Il sera nommé News Director en 2018.

Au cours de ces 28 années au service de RTL, Laurent aura contribué, tant comme présentateur que dans ses différentes fonctions de management, au développement et au leadership de RTL Info et RTL sport.

Dans l'attente de la confirmation d'un nouveau News Director, c'est Philippe Roussel, Head of News, qui représentera la rédaction RTL Info.



Laurent Haulotte : "J’ai vécu à RTL une aventure professionnelle exceptionnelle et ai eu la chance de pouvoir travailler avec des personnes d’une grande qualité. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont fait confiance et dont j’ai énormément appris. Je souhaite à l’ensemble des équipes de RTL, et particulièrement à celles de la rédaction RTL Info, de poursuivre sur la voie du succès face aux défis à venir".