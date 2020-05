Le 11 mai, vous ne pourrez pas faire du shopping "comme d'habitude": voici les règles strictes à respecter

Dans 10 jours, les commerces non-alimentaires vont pouvoir rouvrir leurs portes. Des mesures sanitaires particulières seront prises. Patrons et syndicats ont fini par trouver un accord. Tous les magasins devront respecter des règles strictes.

Les fédérations de commerce et les syndicats rappellent qu'il ne s'agira pas de retourner faire du shopping comme d'habitude. "On n'est pas dans une phase où on rouvre les magasins pour faire du loisir, mais bien pour répondre à des besoins ponctuels de l'un ou l'autre client qui serait en mal de vêtements, par exemple pour un enfant en bas âge. On n'est pas sur une réouverture pour faire du loisir, c'est important de le rappeler", a expliqué Delphine Latawiec, secrétaire permanente CNE - secteur commerce.



L'entrée des boutiques sera filtrée comme c'est le cas actuellement devant les supermarchés ou les magasins de bricolage. Voici les mesures particulières pour pouvoir entrer... "A ce stade-ci, du gel sera donné aux clients à l'entrée des magasins. Il y a aussi des gants qui seront prévus, les masques ne sont pas prévus pour les clients, mais ils sont prévus pour le personnel", a ajouté la secrétaire permanente CNE.



Il n'y a pas de masque pour pouvoir acheter des vêtements, mais certaines choses changent pour les essayages et les tests. "Le fait de limiter par exemple l'accès aux cabines d'essayage, voire de les fermer parce que ça pose problème, et des mesures très importante comme ne pas tester du maquillage, on ne va pas faire de séance de maquillage", a précisé Delphine Latawiec.



Dans les magasins d'électronique, les appareils en démonstration seront désinfectés, les vêtements touchés resteront en rayon. Certaines enseignes mettront en place des parcours pour les clients afin d'éviter de croiser d'autres personnes. Mais cela ne sera possible que dans les grandes structures.

