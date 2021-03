Le beau temps risque de favoriser les rassemblements dans les parcs

La météo de ce lundi et des prochains jours risque de favoriser les rassemblements dans les parcs. Comme celui de la Boverie à Liège, où certains manifestaient, dimanche s'étaient rassemblés contre les restrictions sanitaires. Des rassemblements "tolérés", mais encadrés par la police.

Du soleil et les couleurs du printemps. Ce qui devait arriver est à nos portes. Même si on a l'impression que la fête bat son plein régulièrement au parc de la Boverie (Liège) ces derniers temps, la règle ne change pas. Pas d'alcool et maximum 700 personnes. Et ce malgré l'envie de déconfiner qui se fait de plus en plus pressante.

Jean-Michel Paquay, commissaire de police, informe à propos des prochains jours: "La police sera présente. En fonction de la situation, les autorités communales et policières prendront les décisions qui s'imposent. Mais toujours avec diplomatie, tact, comme on le fait depuis le début de la pandémie."

Dimanche, une manifestation non autorisée a été tolérée jusque 19h et dispersée ensuite dans le calme à Liège. Le problème serait la répétition de ces mouvements d'humeur. Les discours qui appellent à un relâchement sont de plus en plus nombreux y compris de certains membres du corps médical présents hier au parc de la Boverie.

Si on rechoppe un autre virus ou que la campagne de vaccination pour X rasions ne fonctionne pas, on repart à zéro

Frédéric Crauso, médecin anesthésiste, proche du mouvement "Même pas peur": "On est pas persuadés qu'il faut être extrêmement coercitifs pour protéger les hôpitaux. Si l'hôpital tracasse énormément le gouvernement et qu'on veut fixer les libertés individuelles sur la barrière hospitalière qu'on commence à aider sérieusement l'hôpital avec un plan d'envergure. Si on rechoppe un autre virus ou que la campagne de vaccination pour X rasions ne fonctionne pas, on repart à zéro. Ça va être une catastrophe."

Les mesures de privation sont déjà de plus en plus difficiles à faire respecter par la police. Certains vont sortir parce qu'ils n'en peuvent plus. D'autres ne comprendront pas qu'on les laisse faire. Les prochains jours ensoleillés seront déterminants.