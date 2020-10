Le Béjart Ballet Lausanne ne reviendra finalement à Bruxelles qu'en mars 2022

(Belga) Le Cirque royal de Bruxelles accueillera finalement le Béjart Ballet Lausanne du 17 au 20 mars 2022, et non du 4 au 7 février 2021, annonce mardi l'organisateur dans un communiqué. "Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les organisateurs souhaitent avant tout préserver la santé du public, de la troupe et de ses collaborateurs et partenaires", indique-t-on.

Les billets déjà achetés pour les spectacles - à savoir "Boléro" et "Tous les hommes presque toujours s'imaginent" - restent valables pour les nouvelles dates, sans aucune autre formalité. Les billets pour le 4 février 2021 à 20h00 sont valables pour le jeudi 17 mars 2022 à 20h00, etc. Chaque détenteur de tickets sera personnellement contacté par e-mail par l'une des billetteries officielles. (Belga)