Le Belge bénéficie de 35 jours de congé en moyenne: savez-vous quel pays détient le record de jours octroyés ?

Les Belge bénéficie de 25 jours de congé en moyenne, plus 10 jours fériés par an. Ce qui fait 35 jours chaque année. Notre pays fait partie du top 12 mondial en termes de jours de congé.

Il n’est jamais trop tard pour partir en vacances. D’autant plus que la Belgique se place dans les pays offrant le plus de jours de congé obligatoires par an.

"Les salariés en Belgique ont un minimum de 20 jours de vacances annuelles et de 10 jours fériés. Donc on arrive à 30 jours de congé sur l’année, ça c’est le minimum. Mais il y a aussi des compléments sectoriels, des suppléments d’entreprise, des suppléments à l’ancienneté. Du coup, on arrive à une moyenne en fait de 25 jours de congé et 10 jours fériés, ce qui fait 35 jours en moyenne par an", indique Thierry Evens, porte-parole de l’union des classes moyennes (UCM).





Parmi les pays les plus généreux

En comparaison, le Mexique et la Chine n’octroient que 15 jours de congé par an. Aux Etats-Unis, vous n’auriez droit qu’à seulement 16 jours. Notre royaume se place donc parmi les pays les plus généreux au monde en termes de vacances.

"Moi je trouve que c’est assez, c’est nécessaire, cela fait du bien", estime une femme. "Avoir 35 jours c’est déjà pas mal, mais les vacances on en est jamais assez", souligne pour sa part une autre dame. "On en a trop peu et je les prends en dehors des vacances scolaires en général, avant juin ou après septembre", confie encore une jeune femme.





D’autres mécanismes pour allonger nos périodes de repos

En plus des 35 jours de congé obligatoires par an, le Belge bénéficie également d’autres mécanismes qui lui permettent d’allonger ces périodes de repos. Certains sont plus avantageux que d’autres. "Il y a des choses sur lesquelles on est plus généreux, par exemple les crédits-temps, les possibilités d’interrompre sa carrière temporairement. Par contre, sur le congé de maternité, la Belgique est plutôt dans les pays qui donnent le moins de jours", rappelle le porte-parole de l’UCM.





Le Brésil au top !

Sur le podium des pays offrant le plus de jours de congé, il y a le Brésil à la première place avec 44 jours, suivi par les Emirats arabes unis avec 43 jours et le Pérou complète ce trio avec 42 jours.