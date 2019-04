Le Belge de plus en plus agressif au volant: quelles solutions pour y remédier?

Les automobilistes sont de plus en plus agressifs en Belgique. 6 conducteurs sur 10, assument de klaxonner et même d'insulter d'autres automobilistes. Un chiffre en nette augmentation. En cause: la frustration des usagers coincés dans les embouteillages et les travaux. La preuve en chiffre avec Benoît Godard, le porte-parole de l'institut Vias.

"15% des conducteurs prêts à sortir de la voiture pour s'expliquer"

"Le chiffre le plus préoccupant, c’est le fait que 15% des conducteurs belges se disent prêts à sortir de la voiture pour s’expliquer en cas de conflit. Autre chiffre préoccupant et en forte hausse, c’est le coup de klaxon intempestif et le fait d’injurier les conducteurs. Environ 6 conducteur sur 10 le font régulièrement et c’est en Belgique que la hausse est la plus importante."

"C’est un peu décevant. Après toutes les campagnes de sensibilisation, un conducteur sur cinq déclare encore téléphoner au volant sans kit mains libres. Sachant qu’un conducteur sur dix dit, au cours de l’année écoulée, avoir eu un accident ou quasiment, à cause du GSM. Un Belge sur trois dit aussi avoir envoyé un SMS au volant. Le Belge est quasi champion, il n’y a que le Polonais qui fait pire."

Quelles sont les solutions pour y remédier? Benoît Godard a donné son point de vue sur la question...

"C’est certainement en améliorant la mobilité, en cherchant d’autres solutions que la voiture, que l’on va en quelque sorte améliorer la convivialité sur les routes", estime-t-il. "Au moins il y aura de monde sur les routes en termes de véhicules motorisés, au moins il y aura de conflits possibles. Il y aura moins de frustration. C’est en cherchant des pistes pour améliorer la mobilité qu’on va faire baisser ce type de comportement."