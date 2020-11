Le Black Friday permet-il VRAIMENT de faire de bonnes affaires? Voici comment le savoir (vidéo)

Comme chaque année, à cette période, vous avez certainement reçu plein de mails et de messages vous incitant à passer commande pour le Black Friday. Est-ce vraiment le moment de faire de bonnes affaires ? Julie Frère, porte-parole de Test Achats, répond dans le RTL INFO Bienvenue.

Alix Battard: Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qu'est le Black Friday ?

Julie Frère: "Le Black Friday, c'est un concept qui vient des Etats-Unis. C'est un peu la grande messe du shopping là-bas à l'approche de Thanksgiving et des fêtes de fin d'année. C'est un concept qui était encore relativement inconnu chez nous il y a quelques années, mais comme beaucoup de choses qui viennent des Etats-Unis, ça s'importe très facilement dans le reste du monde. Depuis quelques années, on voit que, également en Europe et en Belgique, on a cette nouvelle tendance du Black Friday, donc une journée spéciale pour toute une série de promotions qui s'étendent sur 4 jours et qui se terminent par le cyber monday avec des réductions en ligne. Cette année, vu la situation, s'il y a des réductions, elles auront lieu en ligne."

Y a-t-il vraiment de bonnes affaires à faire ? Vous n'êtes pas convaincus chez Test Achats que c'est le bon moment pour en faire ?

"Non seulement, on n'est pas convaincu, mais on a pu le constater. On a des outils de monitoring de prix. Sur base de ces outils, on voit vraiment l'évolution du prix de toute une série de produits au cours de l'année et on constate qu'il y a des moments de l'année où certains prix sont beaucoup plus avantageux que ceux qui sont présentés au Black Friday."

Ce sont donc de fausses réductions ?

"On peut considérer que le prix varie sur une année, c'est tout à fait logique. Par exemple, pour les téléphones portables, on voit que le moment où constate la chute de prix la plus importante, c'est au moment où il y a un nouveau modèle de ce même téléphone qui est sorti dans les mois précédents. Franchement, la qualité et les fonctionnalités de deux générations successives sont tout à fait nécessaires. Cela vaut donc vraiment la peine d'acheter l'ancien modèle. On va pouvoir faire une bonne affaire. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'avant le Black Friday, il va y avoir une augmentation du prix et une réduction qui va nous paraitre fantastique alors que c'est simplement parce qu'on a gonflé artificiellement le prix avant. Il faut donc être extrêmement attentif, ce n'est pas du tout dit que le jour du Black Friday, on fera de bonnes affaires."

Mais comment s'y retrouver ? Test-achats a mis au point un baromètre qui nous permet de comparer…

"On a voulu mettre un site accessible à tous, testachats.be/blackfriday. Sur cette plateforme, on va retrouver une centaine de produits avec les résultats de nos tests. Parce que c'est aussi un aspect que l'on doit mentionner, si on achète un produit en super promotion mais qui a une qualité médiocre, est-ce franchement une bonne affaire ? Je ne pense pas. On a donc mis les résultats de nos tests et on a un graphique qui suit l'évolution du prix. Il y aura un conseil sur notre site qui vous dit: c'est un bon moment pour acheter, le prix est plus bas ou attention, le prix est plus élevé qu'à d'autres moments de l'année donc ça vaut peut-être la peine d'attendre."