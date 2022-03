Les prix du bois, de l'acier, de l'isolant et des métaux continuent d'augmenter: le secteur de la construction fortement impacté

Le coût de la vie a particulièrement augmenté ces derniers temps. Parmi les augmentations, les matériaux de construction dont le prix s'envole. Les Belges qui ont prévu des travaux sont donc très impactés : le même chantier aurait été beaucoup moins cher qu'aujourd'hui il y a un an ou deux ans, les corps de métiers ayant dû répercuter cette hausse des prix des matériaux.

Sur les chantiers, les prix des matières premières ont fortement augmenté ces derniers mois. "Le zinc depuis le mois de janvier on est à 900 euros la tonne ce qui est une augmentation assez conséquente, les ardoises pareil, +30%", nous explique Julien Sprumont, couvreur en région namuroise. Des hausses qui se succèdent et posent problème dans le secteur. "Ça changeait déjà pas mal en 2021 mais depuis janvier 2022 il y a une augmentation tous les 10 jours", s'inquiète Olivier Rostenne, responsable d'une entreprise de toiture

"Les augmentations sont importantes et celles annoncées pour les mois à venir sont encore assez importantes. A un moment donné, on va être face à une catastrophe", urge-t-il. A un tel point qu'aujourd'hui les durées de validité des devis ont été réduites car les corps de métier ne savent plus assurer les prix.

Ces hausses de prix sont donc généralement répercutées sur les clients. Et pas que pour les couvreurs, tous les corps de métier sont impactés car les augmentations concernent divers matériaux : le bois, l'acier, l'isolant et certains métaux dont le secteur estime une hausse des prix en moyenne de 12% depuis janvier.

"A cause des différentes crises, ce qu'il se passe en Ukraine n'arrange pas les choses, on avait déjà un boom très important de l'évolution des prix de matériaux avant ces évènements, et forcément ce qu'il se passe en Ukraine aggrave la situation", explique Frank André, entrepreneur spécialisé en façades

Et cela ne risque pas de s'arrêter dans les prochains mois. Les personnes qui ont entamé des travaux de construction risquent donc d'avoir de plus en plus de difficultés pour terminer leur projet.