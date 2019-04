Vous allez à la mer ce week-end? Un bon conseil, prenez le train!

375.000 personnes d'ici lundi...ce sont les prévisions de l'Office du tourisme de la Côte. Les hôtels sont pleins à 85% dans les restaurants, on se prépare à un week-end de Pâques bien chargé.

Pour aller à la mer, le bon conseil, si vous voulez éviter les embouteillages, c'est de prendre le train.

La SNCB a prévu le coup, elle a renforcé son offre. "Nous avons mis en place un total de 25.000 places assises, donc 30 trains supplémentaires qui seront mis à disposition des voyageurs. Ils viennent renforcer notre offre déjà importante", explique la porte-parole Elisa Roux. "Pour ce vendredi, nous avons mis en place six trains supplémentaires. Et pour tout le week-end de Pâques, du samedi au lundi inclus, 8 trains supplémentaires vont circuler chaque jour dont plusieurs entre Liège, Bruxelles et Ostende. Nous avons également un billet "week-end prolongé". Les voyageurs peuvent donc bénéficier de 50% sur toutes les destinations en Belgique dont toutes les destinations évidemment vers la Côte."