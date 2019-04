Vous sortez pour profiter du week-end ensoleillé? Lisez ceci avant de prendre la route

375.000 personnes d'ici lundi... ce sont les prévisions de l'Office du tourisme de la Côte. Les hôtels sont pleins à 85% et dans les restaurants, on se prépare à un week-end de Pâques bien chargé.





L'offre de trains renforcée pour la Côte



Pour aller à la mer, le bon conseil, si vous voulez éviter les embouteillages, c'est de prendre le train. La SNCB a prévu le coup, elle a renforcé son offre. "Nous avons mis en place un total de 25.000 places assises, donc 30 trains supplémentaires qui seront mis à disposition des voyageurs. Ils viennent renforcer notre offre déjà importante", explique la porte-parole Elisa Roux. "Pour ce vendredi, nous avons mis en place six trains supplémentaires. Et pour tout le week-end de Pâques, du samedi au lundi inclus, 8 trains supplémentaires vont circuler chaque jour dont plusieurs entre Liège, Bruxelles et Ostende. Nous avons également un billet "week-end prolongé". Les voyageurs peuvent donc bénéficier de 50% sur toutes les destinations en Belgique dont toutes les destinations évidemment vers la Côte".





Les moments "rouges" sur la route de la mer



Notre présentatrice trafic sur Bel RTL, Mélanie Pousseur, nous donne ses remarques sur la circulation pour ce week-end. Comme prévu, la météo très favorable va attirer de nombreux conducteurs sur la E40 en direction de la mer, dès ce vendredi après-midi, mais aussi samedi matin. "Pour les retours, c'est plutôt lundi après-midi, voire lundi soir. Car les vacanciers vont certainement profiter au maximum de ce beau temps à la mer. Donc on attend beaucoup de monde sur la E40 lundi après-midi, voire lundi tard en soirée", confie Mélanie Pousseur.





Chantier du côté d'Arlon



De l'autre côté du pays, en province du Luxembourg, des difficultés sont à prévoir sur la E411. "Il va falloir vraiment rester prudent sur la E411 car on a un chantier qui dure depuis pas mal de temps. Il sera terminé fin avril. Il faut composer avec ce chantier qui entraîne de longues files chaque jour, entre Arlon et Sterpenich en direction du Luxembourg. On pourrait emprunter la N4, mais les axes secondaires sont souvent pris d'assaut aussi. Donc je pense que le mieux est de partir très tôt, voire très tard pour éviter les embouteillages", indique Mélanie Pousseur.