Le BOOM du vin wallon: "Au début, on riait de cette initiative et puis... d'autres professionnels s'y sont mis"

Il y a de plus en plus de vignerons en Wallonie. Ils sont aujourd'hui 45, dont 15 professionnels. L'année dernière, ils ont produit 1,3 million de bouteilles. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans. La viticulture a donc la cote, et c'est notamment dû aux changements climatiques.

Le marché du vin est en expansion en Belgique et en Wallonie. Les vignerons wallons ont produit 1,3 million de bouteilles de vin en 2018. La production à doublé en trois ans. Il y a notamment de plus en plus de vignerons qui se lancent en Wallonie. Ils sont aujourd'hui 45, dont 15 professionnels. "Nous avons commencé il y a un peu plus de 25 ans", confie Pierre Rion, président de l'Association des Vignerons Wallons, au micro de notre journaliste Lise Cassoth. "A l'époque, on était les pionniers. Au début, on riait même de cette initiative et puis progressivement d'autres professionnels s'y sont mis".

Les changements climatiques favorisent notamment la viticulture. "On profite effectivement du réchauffement climatique pour avoir des conditions climatiques pour avoir une belle maturité. Je suis très confiant pour l'avenir de la viticulture en Wallonie parce qu'il y a un réel engouement", ajoute Pierre Rion. Un climat changeant favorable donc pour les vignes. Mais les changements climatiques ont aussi des effets négatifs. Il y a plus de phénomènes météorologiques violents qu'avant: les grêles violentes, par exemple, détruisent les vignes.

Les vignes représentent 185 hectares en Wallonie. Pierre Rion estime que cette surface pourrait doubler d'ici 3 à 5 ans. Enfin, autre signe positif: la Belgique consomme 300 millions de bouteilles de vin chaque année.