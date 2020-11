Le bourgmestre de Daverdisse dénonce l'attitude de certains touristes: "Des idiots qui s'en foutent de payer l'amende"

Le congé d'automne débute officiellement ce lundi. D’habitude, de nombreuses familles en profitent pour partir quelques jours en vacances. Mais vu la situation sanitaire, est-il raisonnable de partir ? Conformément aux accords européens, les frontières ne ferment pas, mais les zones rouges ne cessent de se multiplier. Les autorités l’ont tout de même rappelé vendredi lors du Comité de concertation: les voyages à l'étranger sont fortement déconseillés.



De nombreux Belges vont sans doute rejoindre leur seconde résidence. Maxime Léonet, bourgmestre de Daverdisse, est partagé. Il dénonce l'attitude de certaines personnes qui ne respectent pas les mesures imposées par le gouvernement. "Le sentiment est un peu ambivalent, car on a beau insister, taper sur les clous, les gens ne veulent pas toujours comprendre. On l'a encore vu hier avec les magasins. C'est la même chose pour les gîtes et les secondes résidences", a débuté le bourgmestre dans C'est pas tous les jours dimanche.

"Si vous faites le tour de la commune aujourd'hui, vous verrez des bâtiments avec 6 ou 7 voitures garées devant. Et soyons honnête, parfois dans des maisons particulières ou pour des réunions familiales", a lancé l'homme. "On subit le comportement de gens égoïstes qui veulent maintenir leur réunion familiale", a ajouté Maxime Léonet.



Concernant les contrôles, ce dernier a précisé que la police fait son travail à Daverdisse. "Mais il y a toujours de la circulation sur les routes, il y a des gens qui viennent de l'étranger, etc. Les gens sont sur le terrain, mais quand vous avez des idiots qui ne veulent pas comprendre et qui s'en foutent de payer l'amende, ils reviennent et prennent le risque. Ils sont là et c'est trop tard", a déploré le bourgmestre.

"Les gens se disent : 'On est là, on prend le risque et puis tant pis. Les gens ne comprennent pas, ils pensent confinement, mais une fois qu'ils sont sur place, c'est leur seconde résidence, ils pensent vacances", a lancé l'homme.

"On croise des groupes de plus de 6 personnes"



"Hier, je me suis promené, la plupart des groupes respecte le nombre, mais on croise des groupes de plus de 6 personnes, des gens où le port du masque est aléatoire. Après la promenade, ils arrivent au parking, ils ouvrent le coffre, prennent des canettes et boivent un verre entre eux. Ce n'est pas le cas général, mais ça arrive régulièrement", a déploré Maxime Léonet.



"Si les gens venaient pour profiter de la nature, pour une randonnée en forêt, qu'ils respectaient toutes les mesures, la taille des bulles et distanciation, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas toujours le cas", a-t-il précisé.



Valérie De Bue, ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière - MR, a réagi après avoir entendu les propos du bourgmestre.



"On peut profiter du grand air et de la nature mais il faut respecter strictement les règles et le cadre sanitaire (...) il y a des contrôles, mais il y a aussi une responsabilité individuelle. 11 millions de Belges sont concernés donc si on veut véritablement soulager les malades, les familles et l'ensemble du personnel soignant, il faut respecter les règles de manière stricte", a averti la ministre.

