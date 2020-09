Le Bxl Tour prend le départ aujourd'hui: plusieurs axes fermés, transports en commun perturbés

La 4e édition du BXL Tour, la course de 40 km à vélo dans les rues de la capitale, est organisée ce dimanche avec 2.500 cyclistes au départ.



Les inscriptions ont volontairement été arrêtées vendredi dernier pour pouvoir respecter les restrictions sanitaires. C'est en effet la dernière semaine avant la course qui engrange habituellement le plus de participants. Plus de 3.200 personnes avaient pris part à la course l'an dernier et la participation va croissant depuis la création de l'événement.

"Le BXL TOUR est une belle occasion d'encourager la mobilité douce et de se réapproprier la Ville, surtout en cette période marquée par une augmentation significative de l'utilisation du vélo et à une semaine de la journée sans voiture du 20 septembre prochain," estime Benoit Hellings, Premier échevin en charge du Climat et des Sports.

Le départ sera donné à 09h00 sur la place des Palais. Aucun village ne sera mis en place pour éviter des rassemblements. Le protocole sanitaire élaboré a été soumis et validé aux spécialistes de l'hôpital CHU Saint-Pierre. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à divers endroits stratégiques, notamment au départ, à la billetterie, aux toilettes et au niveau des casiers. Le masque pourra être enlevé seulement avant le départ et les cyclistes devront le conserver sur eux durant la course.

Respect des gestes barrières et des mesures d'hygiène

"Tout en gardant clairement à l'esprit la situation sanitaire particulière, il est essentiel de donner un signal positif en proposant des événements qui font du bien et qui relient les gens", explique Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

"L'organisation de l'événement a été modifiée pour que les mesures d'hygiène soient respectées". Des barrières Nadar sont installées sur la zone de départ pour délimiter des couloirs. Les participants seront séparés de 2 mètres.

Au signal de la figure du cyclisme belge Eddy Merckx depuis la voiture de tête, la catégorie Master, constituée des cyclistes les plus expérimentés, prendra le départ à 09h00.

Les autres départs de la catégorie Cyclo se feront toutes les 15 minutes. La remise des trophées aura lieu vers 10h30 près de l'Atomium. Seuls les gagnants des diverses catégories, accompagnés de deux de leurs proches, y auront accès.

Quels axes sont fermés?

Le parcours est coupé à la circulation depuis ce matin, 7h et jusqu'à 13h. Pusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions dans différents secteurs de la Région bruxelloise.

Voici les axes qui seront fermés :

- Boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium : le dimanche 13/09/20 de 6h à 16h.

- Place des Palais : le samedi 12/09/20 à partir de 14h (de rue Ducale vers rue Royale uniquement) et le dimanche 13/09/20 de 6h à 13h (dans les deux sens).

- Rue Ducale : le dimanche 13 à partir de 5h.

- Rue et tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), boulevard du Souverain, boulevard Général Jacques, boulevard Auguste Reyers, boulevard Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles : le dimanche 13/09/20 de 7h à 13h

Les rues du parcours seront progressivement rouvertes à la circulation après le passage des dernier.e.s participant.e.s et de la voiture balai. Certains axes seront donc accessibles avant 13h.

Les transports en commun sont également perturbés. Vous retrouverez la liste des bus et trams qui ne circuleront pas ici.

Parcours du Bxl Tour: