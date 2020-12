Le call center Liège Solidaire reconduit en 2021

(Belga) Dans le cadre de la crise sanitaire, un call center à destination des personnes isolées avait été lancé à Liège. Appelée Liège Solidaire, cette cellule Covid est accessible au numéro vert 0800/43.436. Il propose une écoute aux seniors mais aussi aux jeunes et offre également un service courses.

Avec près de 500 appels par jour, ce service a désormais fait ses preuves. Et depuis une quinzaine de jours, les usagers ont même la possibilité de se faire rappeler. C'est pourquoi il a été décidé de le pérenniser après le confinement. "Certaines personnes vont sans doute avoir autant de mal à s'en sortir", estime l'échevine en charge de la Cohésion sociale Julie Fernandez-Fernandez, "nous aurons encore notre rôle à jouer". Un autre numéro vert rencontre aussi malheureusement un certain succès: le taper 6 du 0800/43.436, réservé aux indépendants en détresse et lancé cette fois à l'initiative de l'échevine du Commerce, Elisabeth Fraipont. "Les nombreux appels reçus m'avaient permis de voir qu'on allait au-devant de grandes difficultés", a indiqué l'échevine liégeoise. C'est pourquoi elle avait suggéré un partenariat avec le Barreau de Liège pour assurer des permanences juridiques hebdomadaires à destination des indépendants. Une centaine d'entre eux ont effectué les démarches pour recevoir des conseils. Ce service s'est ensuite étoffé en intégrant entre autres une aide financière ou un soutien socio-administratif. L'action de l'échevinat du commerce liégeois se poursuivra en 2021. (Belga)