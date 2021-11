Le calvaire de Maria, 22 ans en Belgique et sans-papiers: "Je voulais donner une meilleure vie à mes enfants" (vidéo)

Cette semaine, l’Union des sans-papiers a une nouvelle fois exprimé sa colère face aux rejets de dossiers de régularisation. On estime à plus de 100.000 le nombre de personnes sans titre de séjour en Belgique. Et derrière les nombres, des parcours individuels chaotiques, faits d’espoirs et de désillusions.

Maria Freire, une Brésilienne de 50 ans, est arrivée en Belgique en 1999. Elle a obtenu une première fois sa régularisation en 2009, mais l’a perdue à cause d’un voyage au Brésil. Aujourd’hui, elle est toujours sans-papiers. Nous l'avons rencontrée.

"J'ai quitté mon pays pour des raisons économiques. J'étais une mère seule avec trois enfants. J'ai décidé que je voulais donner une meilleure vie à mes enfants. J'ai alors décidé de venir en Belgique", raconte-t-elle. "On ne choisit pas où on naît, mais on peut choisir où on veut vivre."

Esthéticienne de formation, elle continue d'exercer sa passion. "Je ne peux pas travailler dans un institut ou dans un salon, car je n'ai pas le droit de séjour. Je vais donc chez les gens, un peu en cachette. Et sinon je vais aussi chez les gens faire le ménage pour essayer de gagner un peu plus."

Maria éprouve également des difficultés pour se loger. "C'est très difficile quand on n'a pas de papiers car la plupart des propriétaires te demandent la fiche de paie. Et la plupart des gens qui louent à des sans-papiers profitent de cette situation et vont demander un loyer plus cher pour des appartements pourris. Ils vont aussi demander à un locataire qui n'a pas de papiers de payer la consommation d'eau, d'électricité et de gaz pour tout l'immeuble. Des gens arrivent à la fin de l'année avec une dette monstrueuse", ajoute-t-elle.

Elle est revenue sur sa régularisation en 2009. "J'ai dû retourner au Brésil pour des raisons familiales et c'est là qu'à mon retour, j'ai découvert que j'avais perdu mon droit d'être régularisée. Je dois recommencer à zéro. A mon âge, j'ai un sentiment de fatigue. Après s'être battue pour avoir le droit à la régularisation et devoir recommencer, c'est pire encore. On est mis à part alors qu'on a le droit de se battre pour avoir une meilleure vie. Nous sommes des mères et pères de famille qui viennent en Belgique pour donner une meilleure vie à nos enfants", conclut-elle.