Le cartable est l'accessoire indispensable de la rentrée: voici la nouvelle tendance

Un des achats les plus importants de la rentrée, c'est le cartable. Il devient même un accessoire de mode chez les adultes. Un reportage d'Aurélie Henneton et Emanuel Tallarico pour RTL INFO 13H.

Le cartable est un indispensable de la rentrée depuis que l'école existe. Mais il a beaucoup évolué avec le temps. Désormais, la poche rembourrée pour ranger la tablette équipe la plupart des sacs. Cela est devenu un standard.



Le sac à quatre roues fait également son apparition cette année. Les parents veulent des cartables plus légers, mais le look reste important. "On n'est plus à la mode du fluo. On est dans les tons plus classiques, mais bien sûr avec des imprimés. Des planètes pour les garçons et des imprimés fleuris pour les filles", explique Maria La Valle, vendeuse dans un magasin de maroquinerie.



Désormais, les innovations intègrent le sac à dos comme la prise pour téléphone portable. "Il y a quelques années, déjà, il y avait les passages de câbles pour les écouteurs. C'est devenu un standard. Les prises USB avec un chargeur intégré commencent à devenir un standard. D'ici quelques années, tous les sacs en seront équipés", détaille Alain Fabi, créateur et responsable d'une chaîne de magasins de maroquinerie.



Le sac à dos au boulot séduit aussi les adultes, surtout les hommes. "C'est vraiment la mallette traditionnelle, mais elle est multifonction. Mais quand on voyage, on sort les bretelles et ça devient un sac à dos. On a les deux en un", ajoute l'homme.



Le sac à dos renferme des outils de plus en plus précieux. Certains modèles sont même sécurisés avec un antivol et un code.