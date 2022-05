Le CDJ a constaté qu’une information erronée avait été diffusée dans un passage de l’émission "C’est pas tous les jours dimanche" consacré au pass vaccinal

Le CDJ a constaté qu’une information erronée avait été diffusée dans un passage de l’émission "C’est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVI) consacré au pass vaccinal et à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 27 avril 2022 que l’affirmation selon laquelle 68% des Belges étaient favorables à des restrictions pour les non-vaccinés, énoncée dans le cadre d’un débat organisé dans l’émission "C’est pas tous les jours dimanche", était erronée dès lors que les résultats du sondage à la source de l’information laissaient apparaître que seules les personnes vaccinées s’étaient prononcées sur cette question. S’agissant d’un sondage exclusif dont RTL-TVI était lui-même à l’origine, le CDJ a estimé que le journaliste aurait dû être à même d’en disposer et d’en vérifier la teneur. Cela étant, il a constaté que, dès qu’il a pris connaissance de son erreur, le journaliste a rapidement et explicitement rectifié l’information en cause.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici