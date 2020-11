Le CDJ a constaté qu’une information erronée et non rectifiée de RTL-TVI émise à propos d’une personne fragile, rendue reconnaissable, a porté atteinte à son honneur et à sa réputation

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a constaté ce 18 novembre 2020 qu’une séquence du JT de RTL-TVI consacrée à la situation des personnes précarisées pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 avait erronément présenté comme « travailleuse issue de trafics sexuels » une personne en situation fragile qui était interviewée et rendue reconnaissable hors son cercle de proches via une série d’indices convergents. Il a estimé que cette erreur, qui n’avait pas été explicitement rectifiée, portait atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressée. En conséquence, il a estimé que les art. 1, 6, 24, 25 et 27 du Code de déontologie n’avaient pas été respectés.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.