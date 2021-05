Quand pourra-t-on voyager sans quarantaine ? Un certificat vert en discussion au niveau européen

Le comité de concertation n'a pas évoqué les voyages, se concentrant surtout sur les activités à l'intérieur du pays (voir tous les détails). Il faut dire que c'est au niveau européen que doit être conçu le 'certificat vert'.

"Aujourd'hui, on déconseille aux gens de se rendre dans les zones rouges, mais ça n'est plus interdit", nous a expliqué Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, à la sortie du codeco. "Quand les gens reviennent en Belgique, ils doivent se faire tester et aller en quarantaine", ça n'a rien de pratique.

Mais au niveau européen, "on est effectivement en train de discuter d'un 'digital green certificate' (certificat vert sous forme numérique), pour rendre les voyages possibles". On espère "avoir le résultat de ces discussions à la fin de ce mois de mai".

L'intention "est de mettre en route ce certificat avant le 1er juillet" car "c'est important d'avoir de la clarté à ce moment-là".

Une dose suffira-t-elle pour avoir ce certificat ? "La réponse viendra des discussions européennes. Il y a des pays qui disent que c'est important d'avoir les deux doses. D'autres qu'une dose suffit. Ce n'est pas encore clair".

Et en dehors de l'Europe ? "Il faut rester prudent car on voit beaucoup de variants qui viennent de pays tiers".