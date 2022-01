Le Caddie pourrait bientôt disparaître: quelle est l'histoire de cette star des supermarchés?

Le célèbre fabricant français de chariots de supermarchés Caddie est en danger et risque de disparaitre. L'entreprise a été placée le 4 janvier en redressement judiciaire, avec un mois et demi pour trouver un repreneur et sauver ses 140 emplois en Alsace, où il est produit. La marque caddie existent depuis 1957 mais le chariot existe depuis bien avant cela et est fabriqué aux 4 coins du monde. Quelle est l’histoire nos caddies de supermarchés? A quoi ressemblera le chariot de demain ?

Le premier caddie est arrivé dans un supermarché belge en décembre 57. Un événement. Les clients ont découvert à la fois le libre-service et le caddie. Une révolution pour remplir le réfrigérateur, qui apparaissait alors dans les foyers.



Mais comme le souligne Emmanuel Collet, archiviste chez Delhaize, à l’époque, la prise en main des premiers chariots n'allait pas de soi. "Au début, ça n’était pas très facile, parce que les gens ne savaient pas très bien ce qu’ils devaient faire avec. Les réactions n’étaient pas très faciles : les hommes étaient un peu réticents parce qu’ils considéraient que c’était un peu efféminé de pousser un chariot de supermarché. Et a contrario, les dames estimaient que c’était encore les maintenir dans une situation de mère au foyer avec un landau de plus à pousser…", explique-t-il.

Les caddies sont devenus de plus en plus imposants

Les Caddie sont fabriqués en Alsace depuis 60 ans. Mais son ancêtre est apparu dans les années 30… Un porte panier, double étage, sur roulette. Plusieurs épiciers américains s’en disputent la paternité. L’objectif est le même : l’acheteur peut garder les mains libres. Exit le panier de la ménagère. Le caddie va bouleverser les habitudes.



"Les caddies sont devenus de plus en plus imposants au niveau volume. Le nombre de produits a augmenté aussi. Et le caddie est devenu au fond un emblème de la société de consommation. Lorsque les artistes ou les activistes dénoncent la société de consommation, l’icone qu’on utilise souvent, c’est le chariot de supermarché", raconte Emmanuel Collet.

Le chariot à emplettes a évolué : encastrable, puis équipé d'une place pour l’enfant dans les années 60.

Le Caddie connecté est maintenant une réalité. Qu’en sera-t-il demain ?



"On a imaginé dans années 50, lorsqu’on prévoyait l’an 2000 en quelque sorte, on a imaginé des chariots sophistiqués, qui circuleraient tous seuls sur coussin d’air. A priori c’est tout à fait possible. Même avec des drones, de faire ses courses sans devoir nécessairement être présent physiquement dans le magasin", raconte Emmanuel Collet. Et de constater : "Pour l’instant, on en reste à ceci car c’est le côté pratique qui domine".



Pas de mode, peu de fantaisie. Le caddie traverse le temps et près de 5 générations.