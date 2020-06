Le chef de service pédiatrie de Saint-Luc confirme: "Il n'y a pas lieu de fermer l'école" si un élève est testé positif

Que pensent les pédiatres qui avaient plaidé pour un retour des enfants à l'école? Faut-il ou non s'en inquiéter de ces cas de Covid-19 au sein des établissements scolaires?

Face à l'inquiétude des nombreux parents qui le contactent, "le message est toujours très simple", explique Philippe Lannoo, "nous, pédiatres, on est très, très rassurés: on savait qu'il y avait des cas, qu'il y en aurait parce que le virus circule encore". Mais "l'enfant est peu atteint, peu contagieux, il faut continuer à vivre", avec quelques mesures d'hygiène élémentaires.

Même son de cloche du côté de Stéphane Moniotte, chef de service pédiatrie à Saint-Luc. "Avoir un enfant malade dans une classe ne veut pas dire qu'on aura trois enfants malades le lendemain, et dix le surlendemain. C'est simplement un patient qui s'est infecté à l'extérieur, et qui est détecté à l'intérieur de l'école. Donc il n'y a pas lieu de fermer l'école, car très vraisemblablement, cet enfant n'a pas du tout transmis le virus dans sa classe ou dans l'école. On peut, au pire, fermer la classe, si on veut limiter de manière très stricte. Mais certainement pas fermer la totalité de l'école".

Et pourtant :