Le chef étoilé, Jean-Pierre Bruneau, prend sa retraite et se remémore ses meilleurs souvenirs: "Avec Johnny , on faisait la fiesta jusqu'à 5 heures du matin"

Une étoile disparaîtra ce soir dans le ciel gastronomique belge... Aux fourneaux depuis 1975, Jean-Pierre Bruneau ferme son restaurant ce soir à Ganshoren, après 43 ans de carrière et une étoile. Camille Mathoulin l'a rencontré dans son restaurant.

Pendant que son équipe mange à quelques minutes du coup de feu de midi, Jean-Pierre Bruneau se remémore les belles années et les grandes rencontres.



"Je me rappelle avoir passé un après-midi avec Jean Yanne. Ce sont des moments que vous allez garder toute votre vie… Johnny Hallyday, il terminait son concert à Forest National, il arrivait ici, il montait chez nous, il allait se doucher dans notre salle de bain et on faisait la fiesta jusqu'à 4, 5 heures du matin".





De beaux souvenirs, des grandes rencontres et quelques regrets

Il garde aussi quelques regrets, notamment l’évolution de l’horeca en Belgique. "Vous savez dans la vie quand vous avancez, vous vous dites toujours que demain ça ira mieux. Or, je constate qu’aujourd’hui pour trouver du personnel, ça devient épouvantable. Moi, je dis toujours il y a plus de plaisir à trouver dans le travail que dans le loisir", confie le chef.

Dans la salle ce midi, Philippe Trine, président de la section restaurant de la fédération Horeca Bruxelles, il salue ce grand chef qu’est Jean-Pierre Bruneau: "C’est un des hommes les plus créatifs de son métier, donc la gastronomie perd beaucoup à Bruxelles".



Pour l’instant, l’établissement Bruneau reste sans repreneur, la seule ombre sur le départ de cette étoile bruxelloise.