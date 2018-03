Le chômage au plus bas depuis 1981: faut-il forcément s'en réjouir?

Le nombre de chômeurs indemnisés a encore baissé l'an dernier pour s'établir à 487.291 demandeurs d'emploi et non-demandeurs d'emploi indemnisés. Il s'agit d'un recul de 8,8% par rapport à 2016, a indiqué l'Office national de l'Emploi (Onem) qui présentait jeudi son rapport annuel. Il faut remonter à 1981 pour voir le nombre d'allocataires passer sous le demi-million de personnes.

Pour la première fois en 17 ans, il y a moins de demandeurs d'emplois au nord qu'au sud du pays, puisqu'en Wallonie, la baisse du chômage est de 7,5%. Des chiffres globalement encourageants, mais patrons comme syndicats ont des réserves. La CSC par exemple est ravi de voir que certains chômeurs retrouvent le chemin du travail.

Mais pour Khadija Khourcha, responsable nationale des travailleurs sans emploi à la CSC, ces chiffres ont aussi une autre lecture. "En parallèle, on ne dit pas où sont partis ces gens, s’ils ont effectivement un emploi, et si c’est un emploi de qualité, parce que les mesures qui créent des emplois, souvent ce sont des emplois auxquels les chômeurs n’ont pas accès, et en plus, ce sont des mesures qui réduisent les cotisations et qui réduisent les caisses de l’Etat par rapport aux cotisations sociales".

Des réserves partagées par Bart Buysse, directeur général de la FEB. Mais pour d'autres raisons: "Il reste quand même, et c’est ce qu’on constate sur le marché de l’emploi, une certaine pénurie pour 2017. En moyenne, il y avait plus de 132.000 offres d’emploi qui n’étaient pas remplies. Des jobs vacants pour lesquels les employeurs cherchent de la main d’œuvre mais ne trouvent pas les candidats adéquats".

L'ONEM de son côté précise que baisse du chômage ne veut pas dire taux d'emploi en hausse. Au contraire, il est insatisfaisant selon l'office.