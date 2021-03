Le chômage corona pour la quarantaine d'un enfant est PROLONGÉ jusqu'au 30 juin: il est valable aussi pour un stage de Pâques annulé

(c) Belga

Le chômage temporaire pour s'occuper d'un enfant en quarantaine ou suite à une fermeture d'une école est prévue jusqu'à la fin du mois de mars. La Ligue des familles plaide pour une prolongation de cette mesure pour les établissements scolaires et les stages annulés durant les vacances de Pâques. Un projet de loi est étudié par le Parlement.

Le gouvernement fédéral prolonge la procédure simplifiée de chômage temporaire force majeure corona jusqu’au 30 juin prochain. Ce dispositif sera accessible à tous les parents qui s’occupent de leurs enfants en quarantaine. "La mesure est valable pour les écoles mais aussi pour les enfants qui vont en crèche. Elle vise aussi les services pour personnes handicapées", précise Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l'Economie. "Chaque parent utilisera le système aussi longtemps qu’il en aura besoin. Les coparents pourront également en bénéficier", ajoute ministre.

Par ailleurs, ce chômage corona pourra aussi être sert pour les stages de Pâques et autres activités parascolaires qui sont annulées à cause des nouvelles restrictions prises par le comité de concertation de vendredi passé. "Nous voulons éviter que dans l’urgence, et dans l’absence d’une solution, les grands-parents doivent s’occuper des enfants", précise Pierre-Yves Dermagne.

La Ligue des familles avait demandé dès ce week-end ce chômage corona, invoquant qu'à quelques jours des vacances, tous les stages sont déjà organisés, réservés et payés : "Les parents commencent à nous contacter car les stages de leurs enfants sont annulés. Il est probable, vu les conditions strictes imposées, que de nombreuses autres annulations suivent", constatait Christophe Cocu, directeur général de l'association.

Quelles sont les formalités pour obtenir le chômage temporaire ?

Pour bénéficier de ce chômage temporaire pour fermeture d'école ou de classe et pouvoir donc s'occuper de son enfant en quarantaine, le parent doit avoir un justificatif de l'établissement scolaire.

Cette demande de "congé" est introduite auprès de l'Onem, Office National de l'Emploi, via un document 'garde d'enfant fermeture corona' à compléter par l'école et l'employé et à remettre à l'employeur, avec un éventuel certificat de quarantaine.

Le travailleur mis en chômage temporaire perçoit 70 % de sa rémunération (plafonnée, c'est-à-dire qu'il y a un maximum et qu'on n'aura pas 70% de son salaire si on gagne 10.000 euros par mois...).

Un précompte professionnel de 15 % est retenu sur ce montant.

Le bénéficiaire reçoit aussi un supplément de 5,63 euros par jour, en plus de son allocation de chômage.