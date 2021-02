Le comité de concertation s'est réuni une nouvelle fois ce vendredi, à partir de 14h.

Un comité de concertation s'est tenu ce vendredi depuis 14h au Palais d’Egmont. Avant ce comité de concertation, un comité ministériel restreint s'est tenu ce matin. Il a réuni le Premier ministre et ses 7 vice-Premiers. Le but étant de définir la position du gouvernement fédéral car il existe encore quelques différents entre les partisans d’un peu de relâchement et le duo rigoriste De Croo/Vandenbroucke.

15h45 - Selon nos informations, la réunion a été écourtée, parce que les chiffres présentés par les experts sont jugés "mauvais", ainsi que "leurs prévisions". Les politiques n’ont pas voulu prendre de décision sur base d’une situation "extrêmement changeante". La seule décision prise jusqu’ici : la validation de la réouverture des métiers de contacts le 1er mars.

15h30 - La conférence de presse débutera à 16h. Il semblerait que le comité de concertation va donc être "ajourné". Les réouvertures du 1er mars devraient être confirmées.

14h13 - Georges Gilkinet (Ecolo), ministre de la Mobilité, s’exprime brièvement au micro de RTLINFO. Au menu des discussions de ce comité de concertation, "la santé des Belges", dit-il. Et d’ajouter : "La santé, c'est le corps et l'esprit".



13h55 - Les politiques arrivent au Palais d'Egmont. Pour rappel, ce comité réunit les chefs des gouvernements des régions, des communautés et du fédéral, les Vice-Premiers ministres fédéraux, et les ministres de l’Intérieur et des classes moyennes.









13h50 - Une dizaine de personnes du Vlaams Belang demandent la fin du couvre-feu. À Bruxelles et en Wallonie, le couvre-feu débute à 22h et se termine à 6h. En Flandre, il s'étend de minuit à 6h.

13h40 - Le collectif "trace ton cercle" s'est présenté devant le palais pour demander une présence à 100% des élèves à l'école. Deux personnes ont tracé des cercles, la police est intervenue pour leur demander de quitter les lieux.