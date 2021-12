Le Comité de concertation aurait pris des décisions concernant les événements et les réunions privées

Les autorités vont resserrer une nouvelle fois la vis en Belgique à l'occasion du 3e Comité de concertation en moins de 20 jours.

De nouvelles mesures devraient notamment être annoncées concernant les événements et réunions.

- Suppression de tous les événements de plus de 200 personnes

- Réunions privées possibles uniquement si ça se fait à domicile, ou si c’est un mariage, enterrement, répétions culturelles ou entraînement sportif

- Cinémas et théâtres (en intérieur): maximum 200 personnes dans le public, port du masque obligatoire, CST et distance d’1,5 m entre les "bulles"

- Teams buildings et fêtes d’entreprises interdits