Le confinement a un impact très concret sur la santé de nos yeux: comment les protéger?

Le coronavirus en Belgique et le confinement entraînent une hausse de la consommation d'écrans. Smartphone et tablettes sont très sollicités pour le moment. Des experts oculaires de l'hôpital d'Anvers mettent en garde : l'excès d'écrans peut occasionner des lésions oculaires, surtout chez les enfants.

D’après certains spécialistes, l’accroissement de la myopie chez les enfants est un réel risque en cette période de confinement. L’utilisation intensive d’écrans et le fait de rester dans des pièces sombres entraînent des conséquences.

"De nombreuses études prouvent très clairement que le fait de ne pas passer assez d’heures en extérieur pour les enfants stimule la myopie. Et l’inverse est vrai. Si les enfants passent deux heures, par exemple d’activités en extérieur, pas spécialement du sport mais de l’exposition à la lumière du jour, la croissance de la myopie est ralentie", indique Oscar Kallay, ophtalmologue au Centre médical Alliance.

Des effets sur la vision des petits et des grands

Une utilisation excessive d’une tablette ou d’un smartphone peut perturber la croissance des yeux chez les plus petits et entraîner des troubles de l’endormissement.

"Pour les enfants, il faut limiter le temps d’exposition sur les écrans, en particulier smartphones, tablettes et PC, les obliger à sortir que ce soit même sur la terrasse ou dans le jardin, si c’est possible. Enfin, il faut éviter absolument les films en streaming et en particulier éviter l’utilisation des smartphones une à deux heures avant le coucher", conseille l’ophtalmologue.

Augmentation de la myopie

Les experts avertissent aussi les adultes qui sont en télétravail avec un temps prolongé sur l’ordinateur. Il faut ménager des pauses régulières toutes les heures, si possible, afin d’éviter des troubles de la vision.

"On peut relâcher son attention, aller regarder par une fenêtre au loin. Il est également prouvé que le fait d’être sur un écran diminue le clignement. C’est-à-dire qu’habituellement on cligne environ 25 fois par minute, dès qu’on est sur un écran on ne cligne plus que 10 à 15 fois par minute et donc cela crée une sécheresse oculaire. Un autre conseil donc, si on fait beaucoup d’écran, outre le fait de faire des pauses régulières, c’est d’humidifier ses yeux", précise encore Oscar Kallay.

Les professionnels s’attendent à une augmentation de la myopie dans la population à cause du confinement prolongé.