Le Conseil national de Sécurité se réunit aujourd'hui: pourra-t-on à nouveau faire ses courses à plusieurs?

Un nouveau Conseil National de Sécurité (CNS) se tiendra ce jeudi à 09h00. La Première ministre Sophie Wilmès, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées prépareront la rentrée du mois de septembre. La question du maintien de la bulle des cinq et celle des courses seul seront notamment sur la table.

Un CNS a lieu ce jeudi vers 9h, avec dans la foulée, début d'après-midi sans doute, la tenue d'une conférence de presse pour annoncer les nouvelles mesures qui vont régir notre vie sociale et pratique au cours des prochaines semaines (voir les détails). Il pourrait simplement s'agir d'une validation des modalités pour la rentrée, on ne devrait pas toucher à la bulle de 5, malgré la baisse des nouvelles contaminations.

L'épineuse question des courses...

La crise du coronavirus a considérablement changé nos habitudes. Parmi elles, celle de faire nos courses. Afin de limiter l'affluence dans les magasins et ainsi limiter le risque de propagation du virus, il a été demandé aux Belges de faire leurs courses seul et durant une durée limitée à 30 minutes. Une exception est tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d'un parent, ainsi que pour les personnes ayant besoin d'une aide.

La fédération des commerces et services, Comeos, souhaite dès lors qu'on abandonne cette mesure réinstaurée fin juillet. L'Union des Classes Moyennes (UCM) appelle également à assouplir la mesure. Selon Comeos, la première quinzaine des soldes d'été a été décevante. Les professionnels estiment que cette restriction limite les clients dans leurs achats.

Il est probable que le CNS annonce, par exemple, qu'une bulle familiale soit à nouveau tolérée pour faire des courses à plusieurs.

On peut, puis on ne peut plus...

Le 24 juin dernier, cette restriction avait été levée lors de la phase 4 du déconfinement. Après un Conseil national de Sécurité, la Première ministre avait annoncé qu'il était autorisé de faire ses courses à plusieurs à conditions d'être accompagné des gens de la même bulle sociale.

Mais le 27 juillet dernier, les autorités avaient fait marche arrière. La phase 5 du déconfinement n'a pas été déclenchée compte tenu de la situation épidémiologique. Conséquence: la Première ministre a demandé aux Belges de faire leurs courses à nouveau seul, et durant une durée limitée à 30 minutes.