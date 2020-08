Le Conseil national de Sécurité se réunit demain: quels sujets vont être abordés?

Le Conseil national de Sécurité (CNS) se réunira une nouvelle fois ce jeudi. Le dernier CNS remonte au 27 juillet. Que faut-il attendre de cette nouvelle réunion?

Un nouveau Conseil National de Sécurité se tiendra ce jeudi à 09h. La Première ministre Sophie Wilmès, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées prépareront la rentrée du mois de septembre. La question du maintien de la bulle des cinq et celle des courses seul seront notamment sur la table.



La dernière réunion du CNS remonte au 27 juillet dernier. Il avait alors décidé de faire marche arrière dans le processus de déconfinement, face à un rebond des cas de coronavirus (Covid-19), singulièrement en province d'Anvers, en limitant notamment la bulle sociale de 15 personnes différentes par semaine à cinq personnes, toujours les mêmes, pendant quatre semaines.

Vers des mesures complémentaires dans les régions plus touchées?

Depuis, le nombre de décès continue d'augmenter alors que celui des nouvelles hospitalisations semble se stabiliser bien qu'il soit encore en légère hausse, selon les données diffusées mercredi par l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 9 et le 15 août, 9,9 personnes sont décédées du virus en moyenne soit 130% de plus par rapport à la semaine précédente. En revanche, la baisse se confirme pour le nombre de nouveaux cas de contamination.

Durant cette même période, il y avait en moyenne 527,7 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 15% par rapport à la semaine précédente. Après Anvers, l'attention se tourne à présent vers Bruxelles où le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants a été franchi. Les autorités régionales y ont imposé le port du masque sur l'ensemble du territoire. La mesure est en vigueur depuis le 12 août.

La question de prendre des mesures complémentaires localisée pourrait être posée. La réunion de ce jeudi intervient à une dizaine de jours de la rentrée scolaire de septembre.

La bulle des 5 sera-t-elle élargie?

La question de la bulle des cinq sera à l'ordre du jour. Ce mercredi, lors de son habituelle conférence de presse, le Centre de crise a indiqué que l'élargissement de la bulle "n'était pas à l'ordre du jour". "Il n’est pas du tout question d’élargir pour l’instant, il est clair qu’on aimerait bien, dès que l’infection devient plus contrôlée, un tout petit peu élargir ces bulles pour pouvoir avoir de nouveau des contacts sociaux. Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour", a indiqué Frédérique Jacobs, porte-parole.

Certaines mesures pourraient être durcies, d'autres assouplies, indiquent plusieurs sources sans entrer dans le détail. Si le virologue Marc Van Ranst, membre du GEES (groupe de travail chargé de l'Exit Strategy, déconfinement) se montre favorable au maintien cette bulle, d'autres comme l'épidémiologiste Yves Coppieters (non-membre du Gees) plaident pour un assouplissement.

Courses seul et limitées à une demi-heure: cette restriction qui va perdurer?

Les secteurs du commerce, de la culture et du sport plaident eux aussi pour davantage de liberté. Ainsi, la première quinzaine des soldes d'été a été décevante, entre autres à cause, selon Comeos, de la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et en ne restant pas plus d'une demi-heure dans le magasin. La fédération des commerces et services souhaite dès lors qu'on abandonne cette mesure ré-instaurée fin juillet.

Assouplissement des mesures dans le secteur culturel?

L'Union des Classes Moyennes (UCM) appelle également à assouplir la mesure. Ils devraient être entendus, indiquent plusieurs sources mercredi. Les secteurs de la culture et de l'événementiel, durement touchés par la crise, appellent aux aussi à un assouplissement des mesures sanitaires. Pour le moment, seules 100 personnes sont autorisées à assister à des événements à l'intérieur, avec port du masque obligatoire.

A l'extérieur, la limite reste fixée à 200 personnes. Le ministre des Indépendants Denis Ducarme (MR) a rencontré lundi dernier les représentants de différents secteurs des arts du spectacle. La rencontre a débouché sur la mise sur pied d'un groupe de travail technique portant sur les problématiques spécifiques rencontrées par le secteur. La question de la présence de public lors d'événements sportifs pourrait aussi être abordée.

Vers le retour des supporters dans les stades?

La Pro League a ainsi demandé un retour progressif des supporters dans les stades de football.

La rentrée scolaire ne sera pas à l'ordre du jour

Le CNS n'évoquera par contre pas la rentrée scolaire. Après concertation de chaque ministre compétent avec les acteurs de son enseignement, les différentes communautés se sont accordées vendredi dernier pour organiser une rentrée scolaire sous un régime commun "code jaune". Cela signifie que la semaine de cinq jours de cours sera "à nouveau la norme de départ".