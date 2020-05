Réouverture des magasins, des déplacements dans une limite de kms, avenir des compétitions sportives: tout ce que va décider le Conseil National de Sécurité

Un nouveau conseil national de sécurité ce mercredi matin à partir de 9h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Parmi les enjeux de cette réunion : la réouverture des commerces, des règles plus claires sur les déplacements autorisés de tous les Belges et la fin des compétitions nationales sportives notamment.

Le Conseil National de Sécurité se réunit à nouveau ce mercredi pour examiner la phase 1b du déconfinement. A quoi sert-il? Quelles décisions devraient être prises lors de celle-ci? Explications.

La première phase -dite 1a- a commencé ce lundi avec la relance de l'activité dans les secteurs économiques, la mise en place du dépistage massif et du traçage des personnes contaminées et de leur entourage par les Régions, la réouverture des magasins de tissu et des merceries, et certaines mesures comme l'obligation de porter un masque dans les transports en commun dès l'âge de 12 ans. Le Conseil National de Sécurité va faire le bilan de ces premières mesures et évaluer leur efficacité.

Plusieurs points devront également être tranchés:

> Les commerces

- La date de réouverture du 11 mai sera-t-elle confirmée?

La phase 1b devrait démarrer le 11 mai. Cette étape vise essentiellement la relance des commerces non-alimentaires. Le CNS devra valider ce redémarrage et en arrêter les conditions. Selon nos informations, les paramètres d’évolution de l’épidémie sont plutôt meilleurs que prévus. Cette date devrait donc être confirmée.

- Quelles sont les précautions sanitaires qui seront prises, pour éviter de propager le virus ?

Selon Comeos, les mêmes précautions que dans les grands magasins pourraient être appliquées. Cela concerne donc la distance sociale, la limitation du nombre de clients, faire ses emplettes seul, le personnel masqué ou encore le paiement par carte recommandé. A ces recommandations, on devrait ajouter des précautions supplémentaires pour certains secteurs comme les magasins de vêtements ou de maquillage où les contacts entre les produits et les clients sont plus nombreux.



- Quel mécanisme pour éviter l’afflux de clients tous en même temps au même endroit ?

Les politiques planchent sur un moyen de filtrer le retour des clients dans les magasins et centres commerciaux. Va-t-on définir des jours de shopping autorisés en fonction de l’année de naissance, de l’ordre alphabétique du nom de famille? Prévoit-on des sens de circulation dans les centres commerciaux ?

- Faut-il imposer les masques aux clients dans les magasins ?





> Les déplacements autorisés

Selon nos informations, le Conseil National de Sécurité planche depuis plusieurs jours sur une clarification des déplacements autorisés pour tous les Belges. Le but étant de fixer un rayon maximal de kilomètres pour pouvoir faire ses courses ou pratiquer son activité sportive.

> Les compétitions sportives

Faut-il annoncer la fin définitive des championnats sportifs nationaux ? Les championnats de D1, 2 et 3 de football, de basket, de rugby sont concernés.

Toutes les compétitions sportives jusque mi-juillet pourraient en savoir plus sur leur avenir. Actuellement, aucune informations sur la tenue ou non du Grand-Prix de Formule 1 de Spa.

Selon la Ministre francophone des sports, on pourrait également en savoir plus sur des modalités de reprise des entraînements dans d’autres sports tels que l'athlétisme.

En revanche, il serait trop tôt pour se prononcer sur la reprise des compétitions sportives.

En ce qui concerne les voyages autorisés durant les vacances d'été, aucune décision n'est attendue avant fin mai selon la présidente du groupe d'experts sur le déconfinement.

Pour rappel, le Conseil national de sécurité regroupe tous les chefs des gouvernements belges (fédéral, régions, communautés), les Vice-Premiers ministres fédéraux, les ministres des transports, de l’intérieur, de la santé. Mais aussi les experts du Risk Management Group.